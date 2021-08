Économisez 20 $ sur les deux meilleurs appareils domestiques intelligents Alexa d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Je ne sais pas pour vous, mais j’ai besoin d’Alexa partout dans ma vie. Chez moi, dans ma voiture et même dans mes oreilles grâce aux Echo Buds. Alexa est trop bien pour être sans. Vous pouvez lui poser des questions, lui donner des commandes et même lui dire de diffuser de la musique ou de lire un podcast. Zut, vous pouvez même demander à Alexa de vous donner des directions pendant que vous conduisez. Si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d’Alexa dans votre vie, il existe actuellement une offre incroyable sur Amazon que vous voudrez certainement voir. Il vous permet d’économiser 20 $ lorsque vous regroupez les deux meilleurs appareils pour la maison intelligente Alexa d’Amazon.

Tout nouveau Echo Dot (4e génération) + Echo Auto | Charbon Prix catalogue : 99,98 $ Prix : 79,98 $ Vous économisez : 20,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les deux meilleurs appareils domestiques intelligents Alexa d’Amazon dans un seul paquet

Lorsqu’il s’agit d’utiliser Alexa dans votre maison ou votre appartement, le Point d’écho est évidemment aussi bon que possible. À 50 $, il offre un design compact à un prix merveilleusement abordable. Grâce aux améliorations apportées au modèle de 4e génération, il offre également désormais une excellente qualité sonore. Tous ceux qui utilisent Alexa vous diront deux choses. Premièrement, ils ont au moins un Echo Dot. Et deuxièmement, vous ne pouvez jamais avoir trop de points d’écho.

Ensuite, nous avons le Écho automatique. Cela pourrait être mon seul appareil Alexa préféré. Il ajoute Amazon Alexa mains libres à votre voiture, en se connectant via Bluetooth ou un port auxiliaire. Il se connecte également à votre smartphone pour la connectivité des données. Avoir Alexa dans votre voiture change totalement la donne. Vous pouvez l’utiliser pour diffuser de la musique, écouter des livres audio ou des podcasts, et bien plus encore. De plus, vous pouvez lui poser des questions et utiliser toutes les autres compétences Alexa que vous aimez.

Achetez un Echo Dot seul dès maintenant et vous paierez 50 $. Ensuite, si vous achetez un Echo Auto seul, vous dépenserez 50 $ supplémentaires. Si vous prenez le Pack Echo Dot & Echo Auto sur Amazon, cependant, vous économiserez 20 $. Qui laisserait passer une aussi bonne affaire sur les deux meilleurs appareils domestiques intelligents Alexa d’Amazon ?

Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour l’Echo Auto :

Echo Auto d’Amazon vous donne accès à toutes les compétences Alexa que vous aimez et utilisez dans votre maison, et tout cela en mode mains libres Vous pouvez également profiter des compétences Alexa qui sont parfaites lorsque vous conduisez Idéal pour jouer de la musique, écouter un livre Audible, consulter votre calendrier, trouver un restaurant ou une autre entreprise à proximité et passer des appels. Echo Auto dispose de 8 microphones différents pour garantir que vos commandes vocales sont entendues par-dessus le bruit de la route et votre radio. Fonctionne via les haut-parleurs de votre voiture et se connecte à votre smartphone pour les données, vous n’avez donc pas besoin de payer pour un forfait sans fil. Echo Auto se connecte à l’application Alexa sur votre smartphone Il peut se connecter aux haut-parleurs de votre voiture à l’aide d’une entrée auxiliaire ou de la connexion Bluetooth de votre téléphone.

Et voici quelques informations sur l’Echo Dot :

L’Echo Dot d’Amazon est l’enceinte intelligente Alexa la plus vendue de tous les temps ! C’est le haut-parleur intelligent Alexa le plus compact d’Amazon jamais S’adapte parfaitement dans les espaces restreints ou sur votre comptoir sans prendre trop de place Comprend un son fort et riche et un design en tissu élégant Vous pouvez même associer deux Echo Dots ensemble pour un son stéréo Demandez à Alexa de jouer de la musique, lisez les actualités, consultez la météo, réglez des alarmes, contrôlez des appareils domestiques intelligents compatibles et bien plus encore. Diffusez des chansons d’Amazon Music Unlimited, Spotify, Apple Music, Sirius XM et d’autres services populaires

Allumez vos lumières, verrouillez vos portes, contrôlez la température de votre maison et plus encore

