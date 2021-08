Économisez 20 £ sur toutes les offres de téléphones EE avec ce code – iPhone 12, 11, Galaxy S21 et plus

En tant que réseau à la fois le plus rapide et le plus populaire du Royaume-Uni, EE va normalement vous coûter plus cher que certains des autres réseaux concurrents, mais pour le moment, le détaillant Affordable Mobiles vous aide à économiser de l’argent avec EE.

Sur toutes ses offres de téléphonie EE, vous pouvez économiser 20 £ sur le coût initial en appliquant le code AOT20EE à la caisse. Cela fonctionnera sur l’iPhone 12, le Samsung Galaxy S21 Ultra, le Google Pixel 5 ou absolument n’importe quel contrat EE avec un coût initial.

Ce code fonctionnera jusqu’au vendredi 27 août, vous n’aurez donc pas longtemps pour l’utiliser. Si vous manquez la date de fin, Affordable Mobiles propose également de grosses remises sur les iPhone 12 et 11. Vous pouvez en savoir plus sur ces offres iPhone et codes de réduction ci-dessous.

Économisez 20 £ sur les offres téléphoniques EE :

Utilisez le code AUGUST20EE pour économiser 20 £ sur toutes les offres EE chez Affordable Mobiles

Que vous recherchiez l’iPhone 12, le puissant Galaxy S21 Ultra de Samsung ou même quelque chose de très abordable, vous pouvez économiser 20 £ sur tous les contrats EE d’Affordable Mobile en utilisant le code AOT20EE. Ce code ne sera disponible que jusqu’au vendredi 27 août, vous devrez donc effectuer votre achat avant cette date.

Les offres iPhone d’Abordable Mobile :

Qui sont les mobiles abordables ?

Affordable Mobiles est un détaillant de téléphones au Royaume-Uni avec un bon dossier. En fait, sur TrustPilot, il a reçu 4,5 étoiles sur plus de 16 000 avis.

Il propose fréquemment certains des prix les moins chers du marché et propose des offres sur les quatre principaux réseaux – EE, Three, Vodafone et O2.

Il propose une livraison le lendemain effectuée par DPD, des demandes de correspondance de prix et de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes.