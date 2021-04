Économisez 20% sur un superbe aspirateur-balai sans fil avec 3 fonctionnalités exceptionnelles que vous ne trouverez pas chez vos concurrents – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

En ce qui concerne les aspirateurs-balais sans fil, il y a la société leader qui a lancé l’engouement pour les aspirateurs-balais, puis il y a tout le monde. Le problème pour cette grande marque d’aspirateurs que nous n’avons même pas à nommer pour que vous sachiez de qui nous parlons, c’est que les aspirateurs de «tout le monde» sont devenus si bons ces dernières années, il n’y a plus beaucoup de raison de dépenser 400 $, 500 $ ou même près de 1 000 $ sur un aspirateur de cette autre entreprise.

Un exemple parfait est le nouveau Aspirateur sans fil Ultenic U11, qui coûte une petite fraction de ce que vous paieriez pour un modèle comparable du leader du marché. Et non seulement il est tout aussi bon, mais il possède en fait trois fonctionnalités très intéressantes que vous ne trouverez pas sur des modèles similaires du coûteux aspirateur britannique que tout le monde connaît si bien.

La première chose que vous devez savoir sur le Aspirateur sans fil Ultenic U11 est que malgré son prix relativement bas, il possède toutes les fonctionnalités de base que vous pourriez trouver sur des modèles beaucoup plus chers. Il a une forte aspiration de 25 000 Pa, un filtre HEPA, tous les différents accessoires dont vous pourriez avoir besoin et une grande autonomie de batterie qui dure près d’une heure par charge. Pensez à combien de temps vous utilisez réellement votre aspirateur balai sans fil chaque fois que vous le retirez. 3 minutes? 5 à 7 minutes au maximum? Vous n’aurez jamais à vous soucier de la mort de ce grand vide.

Au-delà de toutes les bases, il existe également trois fonctionnalités hors du commun que vous ne trouverez pas sur le rival britannique d’Ultenic.

Tout d’abord, il y a une belle LED brillante intégrée dans la tête de brosse pour que vous puissiez voir toute la poussière et la saleté dont vous avez besoin pour nettoyer. Un seul tout nouveau modèle de l’aspirateur britannique a un éclairage intégré et cela coûte 700 $! Ensuite, le Ultenic U11 est livré avec un excellent support qui charge l’aspirateur et a des emplacements pour ranger les accessoires. C’est le type d’accessoire que vous devez généralement acheter séparément. Et enfin, il y a une superbe brosse de toilettage pour l’Ultenic U11 qui vous permet d’aspirer tous ces poils en excès sans déranger votre chiot.

Cet aspirateur sans fil est formidable et ne coûte que 219 $. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, cependant, et vous le trouverez en vente pour 175,20 $ grâce à un coupon de 20% que vous pouvez couper!

Voici les principaux détails de la page produit:

【Puissance d’aspiration puissante améliorée】 Le moteur sans balai avancé fournit une puissance d’aspiration ultra-puissante maximale de 25000PA qui permet d’aspirer facilement et en douceur toute la poussière, les débris et la saleté de surface. Avec la technologie révolutionnaire Carpet Boost (UC boost) qui permet d’augmenter automatiquement la puissance d’aspiration sur le tapis, il est assez idéal pour une famille avec des animaux domestiques et les tâches ménagères quotidiennes. 【Conception multifonction】 Cet aspirateur à main 4 en 1 peut non seulement être facilement converti en un aspirateur vertical, mais il est également livré avec une brosse à rouleau, une brosse ronde, une buse longue crevasse et un mini-outil motorisé. Ceux-ci aideront considérablement le nettoyage par aspiration de différents types de surfaces, d’objets et de meubles, y compris le sol dur, la moquette, le carrelage, le sol en marbre, le stratifié, le vinyle, le lit en linoléum, le canapé et même l’intérieur d’un véhicule. 【Support de sol】 Plus besoin de percer des trous dans votre mur. Le support de sol peut charger l’aspirateur et ranger l’aspirateur et 4 brosses auxiliaires différentes facilement et proprement, ce qui peut également donner à votre maison une apparence bien organisée et bien rangée. 【Système de filtration HEPA à cyclone élevé】 L’aspirateur sans fil U11 utilise la technologie cyclone combinée à un filtre HEPA haute densité de niveau H10, un système de filtration cyclone entièrement scellé à 4 étapes pour piéger plus de 99,99% de la poussière, du pollen et des squames d’animaux, et les rejets air frais et propre pour éviter la pollution de l’air secondaire et vous offrir une excellente expérience de nettoyage. 【Batterie de grande capacité détachable】 Les puissantes batteries lithium-ion à 8 cellules de 2000 mAh offrent jusqu’à 52 minutes d’autonomie sans décoloration et une technologie de charge rapide avancée de 2,5 h, garantissant un nettoyage en profondeur dans toute la maison. La batterie au lithium amovible facilite la charge séparée, vous pouvez donc acheter une batterie supplémentaire pour prolonger l’autonomie ou acheter une batterie de rechange. (ASIN: B08PYY74QD)

