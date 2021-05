Économisez 20% sur un thermostat intelligent Ecobee avec Alexa

Une température facilement réglable est importante pour un environnement domestique confortable, un thermostat intelligent est donc un élément essentiel d’une maison intelligente. Aujourd’hui, vous pouvez mettre la main sur un modèle très apprécié à une remise rare. Amazon propose aujourd’hui le thermostat intelligent Ecobee avec commande vocale au prix de 199,99 $, soit une baisse par rapport au prix normal de 249,99 $.

Ce thermostat offre une détection intelligente des personnes pour des ajustements automatisés et un look qui peut s’adapter à presque tous les décors. Le kit sera livré avec le thermostat, le câblage nécessaire et un capteur intelligent pour la détection des personnes et la lecture de la température. Le manuel contient des instructions faciles à suivre sur le montage mural et le câblage.

Le système fonctionnera avec Alexa, Google Assistant et Siri, et Ecobee dit qu’il s’intégrera facilement dans n’importe quel écosystème existant.

C’est le meilleur prix que nous ayons vu sur le modèle Ecobee cette année, et nous ne savons pas quand l’accord prendra fin. Cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier par vous-même, ou explorez d’autres gadgets pour la maison intelligente ici.