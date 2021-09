Économisez 200 euros sur l’achat d’un MacBook Air avec processeur Apple M1 | La technologie

in

Les ordinateurs portables Apple ne baissent généralement pas beaucoup en prix, alors cette offre du dernier MacBook Air avec 200 euros de réduction sur Amazon, peut vous intéresser.

Apple a pris une nouvelle voie avec son nouveaux ordinateurs portables qui abandonnent l’architecture x86 d’Intel et optent pour architecture ARM, avec une consommation bien moindre. Pour cela, il a créé un nouveau processeur, le Pomme M1, avec une puissance similaire à un Intel Core i5, selon Apple. Oserez-vous l’essayer?

Les Un ordinateur portable MacBook Air 13 pouces et un SSD de 512 Go est réduit de 200 euros sur Amazon. Il est tombé à 1 199 euros, vendu et expédié gratuitement en une journée par Amazon lui-même.

Le nouveau processeur Apple M1 avec architecture ARM a huit cœurs et 16 000 millions de transistors, ainsi qu’une puce d’intelligence artificielle Neural Engine. Il est 3,5 fois plus puissant que la génération précédente. Le GPU a également 8 cœurs, multipliant par 5 les performances graphiques de la génération précédente. Avec 8 Go de RAM unifié.

Ordinateur portable MacBook Air avec processeur Apple M1 et SSD de 512 Go, descendu à 1 199 euros

Il s’agit du MacBook Air le plus moderne, sorti il ​​y a quelques mois à peine. Il dispose d’un écran Retina de 13,3 pouces, s’allume instantanément et est protégé par empreinte digitale avec la technologie tactile identifiant, que vous pouvez également utiliser pour payer en magasin. Il est parfait à transporter, car il ne pèse que 1,29 kilos.

Grâce à la faible consommation du M1, l’autonomie atteint 18 heures, quelque chose de jamais vu dans un ordinateur portable avec cette puissance.

Attention car c’est le modèle avec le plus de rangements, chose très importante. A un SSD ultra-rapide de 512 Go.

Il propose également les dernières nouveautés en matière de communication : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, et diverses connexions Thunderbolt / USB 4. Plus USB 3.1 et Type-C.

Apple a également grandement amélioré la caméra FaceTime HD pour cette nouvelle génération. Par exemple, ajuste les tons de peau pour éliminer les reflets et suit les yeux.

