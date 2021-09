Économisez 220 $ sur le Deebot N8 Pro+, le meilleur aspirateur robot à vidange automatique sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

J’ai déjà testé plus d’une douzaine de nouveaux aspirateurs et serpillières autonomes jusqu’à présent en 2021. Et l’année n’est que moitié terminée ! Étant donné que les aspirateurs robots sont si populaires en ce moment, je reçois de nouveaux modèles à essayer tout le temps. C’est formidable de pouvoir tester toutes les options les plus récentes et les plus performantes. Mais il y a aussi un inconvénient : je suis devenu gâté. J’ai testé tellement d’aspirateurs autonomes différents avec la nouvelle fonctionnalité impressionnante de vidange automatique qui gagne en popularité. En conséquence, je ne peux plus supporter d’utiliser un aspirateur robot à moins qu’il ne possède cette fantastique fonctionnalité de commodité.

Si vous recherchez le meilleur du meilleur, vous avez certainement besoin d’un aspirateur robot à vidange automatique. Et si vous vous dépêchez, vous pouvez mettre la main sur mon nouveau modèle préféré au prix le plus bas de tous les temps. ça s’appelle le Ecovacs Deebot N8 Pro+ Robot Aspirateur et Vadrouille avec Station de Vidage Automatique, et il y a une double remise en ce moment sur Amazon qui vous fera économiser 240 $ !

Ecovacs Deebot N8 Pro+ Robot Aspirateur et Vadrouille avec Station de Vidage Automatique Prix catalogue : 699,99 $ Prix : 579,99 $ Vous économisez : 120,00 $ (17 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La meilleure offre d’aspirateur robot à vidange automatique d’Amazon

« Ecovacs Deebot N8 Pro+ Robot Aspirateur et vadrouille avec station de vidange automatique » pourrait être une bouchée. Mais c’est un nom que vous n’oublierez pas de sitôt une fois que vous aurez mis la main sur cet impressionnant robot aspirateur. Malgré le prix élevé de 799,99 $, cet impressionnant robot aspirateur est en fait moins cher que les modèles comparables. En fait, nous avons vu des robots aspirateurs à vidange automatique qui n’ont même pas de vadrouille intégrée pour jusqu’à 1 400 $ !

Notre modèle préféré avant la sortie du nouveau N8 Pro+ était l’Ecovacs T8. Le problème, c’est qu’il se vend 900 $ avec sa station à vidange automatique. Même si vous profitez dès maintenant d’une double remise et achetez le Deebot T8 et son station à vidange automatique séparément, cela vous coûtera toujours 720 $.

Le nouveau chaud Deebot N8 Pro+ combine un puissant robot aspirateur avec une navigation basée sur LIDAR et un robot laveur intelligent qui arrête automatiquement le nettoyage lorsqu’il roule sur les tapis et les moquettes. Ce modèle dispose également d’une excellente technologie d’évitement d’obstacles et d’une cartographie multi-étages. Cela s’ajoute à toutes les autres cloches et sifflets que vous attendez d’un modèle haut de gamme comme celui-ci. Bien sûr, la meilleure partie reste la station de vidange automatique. Il vous permet d’utiliser cet aspirateur autonome jusqu’à deux mois sans même y penser !

Je suis plus qu’impressionné par le nouveau robot aspirateur à vidange automatique N8 Pro+. Et maintenant, vous pouvez enfin voir de quoi il s’agit. Le N8 Pro+ vient de bénéficier d’une remise incroyablement importante sur Amazon ! Il y a une remise automatique de 100 $, plus un coupon de 120 $ que vous pouvez couper. Nous doutons que cet accord dure beaucoup plus longtemps, alors participez à l’action pendant que vous le pouvez.

Voici les principaux points à retenir :

Le robot aspirateur et vadrouille Ecovacs Deebot N8 Pro+ avec station de vidange automatique est doté des dernières technologies pour créer l’expérience de nettoyage autonome ultime Le N8 Pro+ est toujours agréable et silencieux malgré sa puissance et son efficacité Aspire et nettoie en une seule fois Capteurs spéciaux qui arrêtent automatiquement le nettoyage lorsque votre robot atteint un tapis ou un tapis La technologie de navigation et de cartographie 3D au laser détecte et évite les objets et les murs de votre trajectoire du robot Les capteurs de détection dToF de qualité aérospatiale génèrent des cartes avec une précision 4 fois supérieure et une portée 2 fois supérieure à la cartographie laser standard

La station de vidange automatique permet à votre N8 Pro+ de vider automatiquement le contenu de son bac à poussière afin qu’il puisse fonctionner pendant des mois sans avoir besoin d’être vidé ! Votre achat comprend (1) robot DEEBOT N8 Pro+, (1) station de vidage automatique, (2) sacs de station de vidage automatique, (1) station de chargement, (1) tampon de nettoyage lavable, (10) tampons de nettoyage jetables, (2 ) Brosses latérales, (1) Filtre à air haute efficacité, (1) Manuel d’instructions. Garantie limitée de 12 mois

