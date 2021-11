Économisez 30 $ lorsque vous précommandez Amazon Halo View

Si vous êtes à la recherche de certaines des meilleures offres de suivi de fitness Black Friday, vous serez heureux de savoir qu’il existe de nombreuses options disponibles. Si vous avez déjà jeté un œil sur le prochain Amazon Halo View, vous allez vous régaler. Les acheteurs peuvent économiser 30 $ lorsqu’ils précommandent Amazon Halo View avant sa date de sortie, le 8 décembre 2021.

Amazon Halo View est le successeur indispensable du groupe Amazon Halo qui a été publié à la fin de l’année dernière. Cependant, si vous n’êtes pas soucieux d’avoir toutes les dernières fonctionnalités, vous pouvez également faire une bonne affaire sur Amazon Halo Band, qui est à 45% de réduction pour le Black Friday.

Ceux qui souhaitent profiter de toutes les mises à niveau devraient plutôt envisager l’offre Amazon Halo View. Ce tracker de fitness nouveau et amélioré dispose désormais d’un écran AMOLED. Auparavant, vous deviez sortir votre téléphone pour afficher vos données de santé et de forme physique. De plus, le microphone toujours allumé a été supprimé, ce qui était une source majeure d’épuisement de la batterie sur le prédécesseur. Maintenant, il est beaucoup plus probable que les utilisateurs recevront la semaine complète d’autonomie de la batterie comme promis.

Lorsque vous précommandez Amazon Halo View et obtenez vos 30 $ d’économies, vous bénéficiez également d’une année complète d’adhésion à Halo. Il y a plusieurs avantages inclus avec l’adhésion. Par exemple, les utilisateurs auront accès à des centaines de programmes Halo Fitness qu’ils pourront regarder sur leur téléphone ou diffuser sur un téléviseur.

Un autre avantage est Halo Nutrition, qui sera disponible en janvier 2022. Le service propose un planificateur de repas avec des menus hebdomadaires basés sur des restrictions alimentaires spécifiques, notamment végétaliennes et paléo. Halo Nutrition utilise également Amazon pour encourager les membres à acheter des options alimentaires recommandées via Whole Foods à l’aide d’une liste d’achats Alexa. Après la fin de l’année, un abonnement Halo coûtera 4 $ par mois.

Économisez gros sur les trackers de fitness Amazon Halo

Le nouvel Amazon Halo View est disponible en trois couleurs : Active Black, Sage Green et Lavender Dream. Si vous voulez quelque chose de différent, il y a 15 autres couleurs de bracelets vendues séparément pour 15 $ chacune. L’Amazon Halo original est disponible en noir + onyx, hiver + argent et blush + or rose.

Ce sont quelques-unes des meilleures offres de suivi de fitness Black Friday que nous ayons vues, alors ne les laissez pas passer à côté. Amazon Halo View et Amazon Halo sont d’excellents points de départ pour tous ceux qui souhaitent commencer leur parcours de suivi de la condition physique sans avoir à dépenser une fortune.

