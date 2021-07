Économisez 30 $ sur une nouvelle friteuse à air élégante que vous pouvez contrôler avec votre téléphone ou même Alexa

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Certaines catégories de produits sont si populaires que de nouvelles offres apparaissent pratiquement chaque semaine. Et parce que ces catégories sont si populaires, les entreprises veulent toujours que . Deals teste leurs dernières offres. Les aspirateurs robots en sont un exemple, et nous recevons de nouveaux modèles à tester tout le temps. Un autre bon exemple est les friteuses à air, qui sont de loin les gadgets de cuisine les plus populaires de nos jours.

C’est formidable de pouvoir tester tous ces produits afin de pouvoir parler à nos lecteurs des meilleurs. D’un autre côté, cependant, cela peut certainement être épuisant parfois. Tester autant de produits similaires signifie qu’ils peuvent tous se mélanger parfois. Mais ensuite, lorsque nous obtenons quelque chose de nouveau et d’unique à tester, cela rend le produit encore plus spécial. Tel est le cas de la Friteuse à air intelligente Epichef AF600 de Kyvol. Kyvol vient de sortir ce nouveau modèle astucieux et il est maintenant disponible sur Amazon. Il est également à prix réduit pour la toute première fois, donc cette friteuse à air intelligente est au même prix qu’un modèle « idiot ».

Le tout nouveau Friteuse à air intelligente Epichef AF600 de Kyvol est une friteuse à air géniale que nous testons depuis quelques semaines. Et vous serez heureux de savoir que ce nouveau modèle élégant offre bien plus que de simples fonctionnalités intelligentes fantaisistes.

Kyvol est une marque bien connue de friteuses à air qui a un modèle le plus vendu à son actif. Et maintenant, la société a ajouté des fonctionnalités intelligentes à tout ce qui a rendu son modèle précédent si populaire. Vous pouvez contrôler l’Epichef AF600 avec votre smartphone. Il existe également plus de 100 recettes dans l’application gratuite Kyvol, et les programmes à une touche facilitent la cuisson de presque tout. Vous pouvez utiliser le panneau de commande tactile à l’avant pour démarrer la cuisson ou l’application pour smartphone. Les cuissons programmées sont également prises en charge et vous pouvez recevoir des notifications lorsque la friteuse à air est terminée. À quel point cela est cool?!

Vous pouvez même contrôler cette friteuse à air avec des commandes vocales. C’est vrai, il prend en charge Amazon Alexa ainsi que Google Assistant.

Peut-être la chose la plus impressionnante à propos de la Friteuse à air intelligente Epichef AF600 de Kyvol est le prix. Il a un design formidable et élégant et une grande capacité de 6 pintes. Il est également doté d’un panier à revêtement nano-céramique antiadhésif qui va au lave-vaisselle. Vous obtenez tout cela, ainsi que les formidables fonctionnalités intelligentes de Kyvol… et pourtant le prix de détail n’est que de 130 $. C’est ce que vous paieriez pour un modèle comparable sans aucune fonctionnalité intelligente !

Si vous en prenez un maintenant, cependant, vous ne paierez même pas 130 $. C’est parce qu’un coupon Amazon réduit le prix à seulement 99,99 $ pour une durée limitée ! Vous ne voulez certainement pas manquer cette offre.

Voici les principaux points à retenir :

Oubliez la friture, la nouvelle friteuse Kyvol Smart WiFi Air Fryer est le tueur de calories que vous attendiez Cuisinez des aliments délicieusement croustillants avec 85% moins d’huile et de graisse Une façon saine de satisfaire vos envies sans toute culpabilité Le panier antiadhésif spécial a un revêtement nano-céramique sans téflon, PFOA ou BPA Des temps de cuisson plus rapides signifient moins d’attente et plus de goût L’élément chauffant en fibre de carbone et la technologie de flux d’air à 360 degrés chauffent vos aliments 30 % plus rapidement avec une netteté parfaite La fenêtre de visualisation transparente à l’avant vous permet de voir lorsque votre nourriture est prête sans avoir à ouvrir la friteuse à air Le panneau de commande tactile est élégant et sophistiqué L’application compagnon gratuite Kyvol propose de nombreuses recettes intéressantes Vous pouvez même contrôler votre friteuse à air avec l’application pour smartphone ou les commandes vocales Surveillez votre processus de cuisson partout

Friteuse à air Wi-Fi intelligente Kyvol, 11 préréglages + fonction de recette à une touche, revêtement en céramique transparent… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

