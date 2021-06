Économisez 33% sur le drone Contixo F24 Pro 4K

in

Vous cherchez un drone 4K pas cher ? Walmart propose actuellement une remise importante sur le drone Contixo F24 Pro 4K, l’offrant pour seulement 232 $ au lieu de son prix habituel de 349 $.

Le quadcopter a des tonnes de fonctionnalités, comme la possibilité de marquer un point de décollage via GPS et les modes de survol automatique. Le drone peut voler jusqu’à 30 minutes sur une seule charge avec la batterie incluse. Il est important de noter que même si l’appareil photo peut prendre des images fixes 4K, il ne peut prendre que des vidéos 2,7K. C’est encore plus que suffisant pour immortaliser vos aventures avec une excellente clarté.

Voir également: Les meilleurs drones que vous pouvez acheter en 2021

De la même manière que certains drones DJI, le Contixo F24 Pro est contrôlé partiellement via une application sur votre smartphone lorsqu’il est connecté au contrôleur physique inclus. Ce drone convient aussi bien aux débutants qu’aux amateurs expérimentés.

En plus de toutes ces fonctionnalités, en achetant des lunettes VR pour votre smartphone, vous pouvez utiliser le drone en mode vue à la première personne en utilisant ses émetteurs à faible latence. L’emballage comprend les accessoires nécessaires ainsi qu’un sac de transport.

Découvrez cette offre dans le widget ci-dessous et accédez à notre site partenaire, DroneRush, pour obtenir des informations sur la sécurité, les lois sur les drones dans votre région et plus de contenu lié aux drones.