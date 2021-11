Économisez 40 $ sur le Soundcore Liberty Air 2 Pro avec cette offre Cyber ​​Monday

Pour tous ceux qui cherchent à acheter une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, c’est le moment de le faire. Les offres Cyber ​​Monday sont déjà là, et certains des meilleurs écouteurs sans fil d’Anker sont actuellement en promotion. C’est exact; l’Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro peut être le vôtre pour une bonne affaire.

Ces sosies d’Airpod offrent un excellent équilibre entre une qualité sonore élevée et un prix abordable pour correspondre même à certains des meilleurs écouteurs de Samsung, même avec ces offres de casque Cyber ​​Monday. Initialement disponibles pour 130 $, vous pouvez maintenant les obtenir pour seulement 90 $, soit plus de 30 % de réduction. Ce sont quelques-uns de nos écouteurs les mieux notés de 2021, il ne fait donc aucun doute que vous obtenez beaucoup pour un son de qualité supérieure.

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro



L’Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro a peut-être une bouchée de nom, mais ceux-ci vous donneront un son doux grâce à leur ajustement confortable, leur suppression active du bruit et leur égaliseur facilement personnalisable.

90 $ sur Amazon

Bien que ceux-ci ne prennent pas en charge AptX, ils prennent en charge LDAC, ce qui vous offre un son de la plus haute qualité. Non seulement cela, mais ils s’adaptent confortablement et disposent d’un ANC personnalisable pour différentes situations environnementales. Comparés aux autres écouteurs ANC, ils résistent exceptionnellement bien.

Si cela ne suffit pas pour vous convaincre qu’ils sont géniaux, vous obtenez jusqu’à sept heures d’écoute avec une seule charge, avec un total de 26 heures avec l’étui de charge. Et pour recharger le boîtier de charge, vous pouvez simplement le placer sur un chargeur sans fil compatible Qi (et vous pouvez consulter ces offres de chargeur sans fil Cyber ​​Monday pendant que vous y êtes). Si vous avez besoin d’une écoute rapide, placez simplement les écouteurs dans l’étui pendant 15 minutes et vous obtiendrez trois heures d’écoute complètes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.