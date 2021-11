Économisez 45 $ sur le Kindle Paperwhite Kids d’Amazon tout en faisant sourire votre jeune lecteur

Trouver des moyens d’encourager les enfants à lire peut parfois être difficile, mais il est important de s’assurer qu’ils ont toutes les chances de le faire. Avec l’Amazon Kindle Paperwhite Kids, un bon livre n’est jamais trop loin. Cet excellent e-reader a été parfait pour garder mon enfant de 9 ans affamé de livres heureux et en lecture.

Les appareils Kindle d’Amazon sont depuis longtemps l’un des meilleurs moyens d’avoir toujours un bon livre à portée de main. L’Amazon Kindle Paperwhite Kids fait de même pour les enfants car il est soutenu par l’excellent service Amazon Kids+. Cela fournit des livres adaptés à l’âge de votre enfant et vous permet d’avoir un contrôle total sur cette bibliothèque.

Cela signifie également qu’une garantie sans souci de deux ans soutient l’Amazon Kindle Paperwhite Kids en cas de problème. L’appareil utilise un écran E-Ink, il obtient donc 10 semaines d’utilisation entre les charges et est beaucoup plus agréable pour les yeux lors de la lecture. Il y a aussi un rétro-éclairage réglable, et le réglage des tons chauds le rend parfait pour lire à tout moment de la journée. L’Amazon Kindle Paperwhite Kids est également résistant à l’eau, il peut donc prendre une éclaboussure et être très bien.

Économisez de l’argent et mettez une bibliothèque de livres pour enfants dans la main de votre enfant en cette période des fêtes

Amazon Kindle Paperwhite Enfants

C’est l’appareil parfait pour tout enfant qui aime lire. Avec une résistance à l’eau, une autonomie de 10 semaines et un écran net avec un éclairage réglable, l’Amazon Kindle Paperwhite Kids est toujours prêt à l’emploi.

Si vous avez un budget limité mais que vous souhaitez tout de même offrir à votre jeune lecteur un appareil formidable sur mesure, alors l’Amazon Kindle Kids est un incontournable. Il offre toujours les avantages d’Amazon Kids+ et de l’excellent écran E-Ink, mais avec moins de fonctionnalités. Il n’aura pas de résistance à l’eau ou de rétroéclairage réglable. L’écran, bien que toujours bon, est à une résolution inférieure, donc le texte ne sera pas aussi net que sur le Kindle Paperwhite Kids d’Amazon. La durée de vie de la batterie n’est également pas aussi bonne à seulement 4 semaines au lieu de 10 semaines de l’autre.

Amazon Kindle Enfants

Si vous avez un budget limité mais que vous souhaitez tout de même satisfaire la soif de livres d’un jeune lecteur, l’Amazon Kindle Kids est un choix solide.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.