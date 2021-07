Économisez 460 $ sur les offres Apple iPad Pro 2021 avec la promo de Verizon

Les dernières offres Apple iPad Pro 2021 de Verizon proposent à la fois les modèles 11 pouces et 12,9 pouces avec un excellent achat-un, obtenez 460 $ de réduction sur une deuxième promotion ce week-end – une excellente option pour ceux qui recherchent un appareil mobile.

Avec un processeur M1 incroyablement puissant, un magnifique écran Liquid Retina et, bien sûr, des capacités cellulaires complètes, vous serez en mesure d’accomplir n’importe quelle tâche où que vous soyez avec ces excellentes tablettes.

Notez, comme vous pouvez l’imaginer, quelques mises en garde à prendre en compte avec ces offres iPad Pro 2021 chez Verizon – comme avec tous les appareils LTE des opérateurs. Tout d’abord, pour être éligible, vous devrez acheter ces tablettes avec un plan de versement et avec un plan de données, de sorte que vous n’obtenez pas vos économies d’avance ici. Il convient également de noter qu’il s’agit d’une promotion à durée extrêmement limitée qui se termine dimanche, vous n’avez donc pas beaucoup de temps pour profiter de ces offres avant qu’elles ne soient terminées.

Mises à part les mises en garde, ce sont facilement les plus grosses offres iPad Pro 2021 que nous ayons vues jusqu’à présent depuis le lancement de ces appareils en mai. Depuis lors, nous n’avons vu que des réductions de prix d’environ 50 $ chez Amazon et d’autres détaillants avec peu d’action non plus pour les modèles cellulaires. En termes simples, si vous cherchez à dépenser plus pour vous procurer une tablette entièrement connectée, c’est certainement une option à considérer.

En dehors des États-Unis? Consultez les meilleures offres iPad dans votre région ci-dessous.

Offres Apple iPad Pro 2021 chez Verizon

Apple iPad Pro 11 (2021) : achetez-en un obtenez 460 $ de rabais sur le deuxième chez Verizon

Achetez un Apple iPad Pro 2021 avec un nouveau forfait ce week-end et Verizon vous offrira un deuxième appareil pour un peu moins de la moitié du prix. Notez que pour être éligible ici, vous devrez acheter un appareil avec un nouveau forfait et le payer également en plusieurs versements. Cela dit, c’est facilement l’une des meilleures offres iPad Pro 2021 que nous ayons vues jusqu’à présent depuis le lancement de cet appareil – surtout si vous recherchez un appareil cellulaire.Voir l’offre

Apple iPad Pro 12.9 (2021) : achetez-en un et obtenez 460 $ de rabais sur le deuxième chez Verizon

Et, la promo de ce week-end est également disponible sur le plus grand iPad Pro 2021 de 12,9 pouces. Achetez un appareil avec un nouveau forfait pour obtenir 460 $ de réduction sur les mensualités pour un deuxième appareil. Bien que coûteux, un forfait cellulaire fait de cette tablette incroyablement puissante une alternative viable à tout ordinateur portable. Cette puce M1 rapide et ce magnifique écran Liquid Retina XDR signifient que vous effectuerez à peu près n’importe quelle tâche n’importe où.Voir l’offre

