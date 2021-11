Économisez 50 $ et plus sur le Fitbit Charge 5, Sense, Versa 2 ou Luxe avant le Black Friday 2021

L’année dernière, les meilleures offres Black Friday Fitbit ont principalement atteint environ 50 $ de réduction sur les meilleures marques. Avec ces dernières offres sur le Fitbit Charge 5 et le Fitbit Sense, nous égalons déjà ce nombre dans les semaines précédant l’événement des offres principales.

Si vous envisagez d’acheter l’un des meilleurs trackers de fitness comme cadeau de vacances ou pour démarrer vos objectifs de fitness 2022, notre choix numéro un parmi toutes les marques d’exercice est le Fitbit Charge 5. Au prix fort, c’est un un peu cher, mais c’est actuellement 50 $ de réduction sur toutes les grandes vitrines.

Fitbit Charge 5

Fitbit n’a rien laissé de côté du Charge 5. Il a une résistance à l’eau de 5 ATM, une semaine d’autonomie, NFC pour le tap-to-pay, GPS embarqué, HRM, ECG et capteurs de santé EDA, et tout le logiciel Fitbit vous propose amour. C’est parfait si vous voulez un appareil que vous sentirez à peine sur votre poignet pendant la course, mais qui reste lisible en plein soleil.

Actuellement, la baisse de prix la plus importante concerne le Fitbit Sense, que vous pouvez retirer d’Amazon pour 70 $ de réduction. Cela laisse toujours un prix élevé, mais cela rend la montre intelligente la plus premium de Fitbit plus accessible aux simples mortels.

Fitbit Sense

Le Fitbit Sense contient tous les capteurs sous le soleil, de l’activité électrodermique (stress) à la température, de l’oxygène dans le sang à un ECG pour vérifier les battements cardiaques irréguliers. C’est génial pour la forme physique, mais encore mieux en tant que plate-forme de surveillance de la santé totale intégrée dans une montre intelligente légère.

Pour une montre connectée beaucoup plus abordable, jetez un œil à la Fitbit Versa 2. Elle contient tous les éléments essentiels dont vous avez besoin dans un appareil de fitness à un prix raisonnable. Vous pouvez attendre un accord sur la Versa 3 mise à niveau pour le GPS embarqué et l’assistant Google, mais son prix ne tombera probablement jamais aussi bas que celui-ci.

Fitbit Versa 2

Le Fitbit Versa 2 est une option économique (en particulier pendant le Black Friday) qui dément son prix en termes d’apparence et de qualité. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,4 pouce, d’un stockage de musique, d’un micro pour les appels et les commandes Alexa, d’une étanchéité et de la technologie NFC. Bien qu’il ait deux ans à ce stade, il fonctionne toujours comme un portable relativement nouveau.

Enfin, les vrais chasseurs de bonnes affaires voudront découvrir le Fitbit Luxe. C’est un tracker de fitness lifestyle qui a l’air élégant et petit sur n’importe quel poignet, et grâce au Black Friday, il est également inférieur à 100 $ pour le moment.

Fitbit Luxe

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un portable de luxe sous forme miniature. Il a une autonomie de 5 jours (sauf si vous utilisez l’affichage permanent), HRM, VO2, SPO2, Active Zone Minutes et des mesures de santé détaillées. Ce n’est pas aussi avancé que le briquet Charge 5, mais il a l’essentiel à un prix inférieur.

Cela vous donne un large éventail d’options parmi lesquelles choisir, et à des prix qui ne baisseront probablement pas beaucoup d’ici la fin de l’événement Black Friday. C’est le moment idéal pour en attraper un, sans craindre de manquer quelques dollars de plus économisés sur toute la ligne. Surtout si vous en achetez un chez Best Buy, qui a sa garantie de prix Black Friday sur toutes ses offres Fitbit.

