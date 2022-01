Économisez 50 % pendant l’épopée, ne manquez pas la vente de fin de saison Spanx

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Spanx est devenu un incontournable pour les vêtements de forme, les vêtements de sport, les vêtements de détente et plus encore. Avec des tailles allant du XS au 3X, il existe de nombreuses options à la mode. Célébrités dont Kourtney kardashian, jennifer, Reese Witherspoon, Chrishell Stause, Nina Dobrev, ballerine Kelsea, Philipps occupé, et Heather Altman ont été repérés dans le legging Booty Boost de Spanx.

Les leggings en similicuir Spanx sont un autre incontournable de la garde-robe. Il suffit de demander Lizzo, Kelly Clarkson, Kris Jenner, Jennifer Hudson, Shay Mitchell, tante mowry, Dorinda medley, juge Tamra, Jana Kramer, Banques Tyra, ballerine Kelsea, Donatelle versace, erin andrews, Cynthia Bailey, et Cameran Eubanks.

Spanx est une marque préférée des célébrités et E! Éditeurs d’achats d’actualités. Si vous voulez essayer la marque ou si vous voulez simplement faire le plein de vos favoris, c’est le meilleur moment pour faire vos achats car la vente de fin de saison Spanx est là jusqu’au mardi 11 janvier à 23 h 59 HE. Utilisez simplement le code promo SALE pour obtenir 30% de réduction supplémentaire sur tous les styles de vente. Une vente en solde ? Cela signifie que vous pouvez obtenir certains des articles Spanx les plus convoités avec une remise de 50 %. C’est un « ajouter au panier » immédiat.

Il y a tellement de bons choix, mais juste au cas où vous auriez besoin d’aide pour affiner les choses, voici quelques-unes de nos offres Spanx incontournables. Ouvrez votre boutique avant que ceux-ci ne soient épuisés !