Économisez 50 % sur deux blocs de recharge sans fil Star Wars dans cette offre à ne pas manquer

Quiconque a besoin d’un nouveau chargeur sans fil a de la chance. Deux chargeurs sans fil sur le thème de Star Wars sont actuellement à moitié prix, ce qui signifie que vous pouvez économiser 25 $, quel que soit le modèle que vous préférez. L’un est l’emblématique Millennium Falcon, tandis que l’autre est le casque de Mando du Mandalorian. Si vous recherchez les meilleurs chargeurs sans fil Android depuis un certain temps, c’est le moment d’agir.

Les deux pads commencent à briller chaque fois que votre téléphone a terminé, avec la visière de Mando et les moteurs du Falcon émettant une lueur bleue, afin que vous sachiez toujours quand votre téléphone est prêt à fonctionner. Les deux pads sont également compatibles avec les derniers téléphones Samsung et Apple, vous serez donc bien quel que soit le téléphone que vous possédez, tant qu’il prend en charge le chargement sans fil.

Les chargeurs utilisent également des câbles de type USB-C, ce qui les rend faciles à installer et à brancher sur une prise. Que vous soyez en voyage ou que vous ayez besoin d’un nouvel accessoire de bureau, c’est une façon mignonne de garder votre téléphone chargé tout en montrant votre amour de Star Wars en même temps.

Deux chargeurs sans fil Star Wars à -50%

Étant donné que ces chargeurs sans fil coûtent normalement 50 $ et sont toujours exclusifs à GameStop, il est extrêmement peu probable que vous voyiez une meilleure offre de sitôt. Nous ne savons pas non plus pendant combien de temps cette offre sera disponible, donc étant donné le prix bas, nous vous recommandons d’agir rapidement et d’en saisir une dès maintenant avant la fin de la vente ou l’épuisement des stocks.

