Économisez 50 % sur un abonnement Mac Mini hébergé de MacStadium avec cette offre exclusive WWDC

MacStadium est le meilleur endroit pour les développeurs et les passionnés de Mac depuis près d'une décennie. Les solutions de MacStadium sont utilisées par des développeurs iOS, des équipes de test mobiles et des ingénieurs DevOps dans des milliers d'entreprises dans le monde, y compris des organisations Fortune 100. MacStadium est également largement utilisé par les startups qui cherchent à éviter les coûts de construction et de gestion de leurs propres centres de données.

MacStadium est toujours à la pointe des tendances avec l’hébergement Mac. Ils ont déjà des centaines de Mac mini M1 actifs dans leur centre de données. Si vous voulez commencer, ils ont trois configurations différentes avec une activation instantanée. Bien sûr, MacStadium dispose également d’options basées sur Intel.

MacStadium est le seul fournisseur de cloud à prendre en charge et à faire évoluer la virtualisation sur Mac. Ils peuvent également créer des environnements privés sur n’importe quelle plate-forme de virtualisation Mac. Ce qui inclut VMware, Anka de Veertu ou leur propre Orka basé sur Kubernetes. Au fur et à mesure que vos employés s’installent dans le travail à distance, le fait d’avoir votre infrastructure dans le cloud peut aider vos développeurs d’applications à travailler de manière plus sécurisée et plus efficace.

Partenariat Teradici

MacStadium a récemment annoncé un partenariat avec Teradici, créateur de la technologie PCoIP. Ils s’associent pour créer un accès à distance hautes performances pour Mac. Le logiciel d’accès au cloud de Teradici fonctionnant sur des Mac hébergés sur MacStadium prendra en charge l’exécution de macOS Catalina ou de macOS Big Sur et fournira des niveaux élevés de sécurité, de réactivité et de fidélité pour faciliter les flux de travail intenses. Tous les points de terminaison PCoIP existants, y compris les clients macOS, les clients Windows, les clients Linux, les clients zéro PCoIP et les clients légers PCoIP, pourront se connecter à un hôte macOS exécuté sur MacStadium. Un support complet sera disponible plus tard cet été.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le partenariat de MacStadium avec Teradici, consultez cet épisode du podcast Apple @ Work de . qui a été publié cette semaine.

MacStadium a une empreinte mondiale avec une disponibilité de 99,99 % et des configurations à haute disponibilité. Vous aurez accès 24h/24 et 7j/7 à des mains à distance et à des experts réseau Apple Mac pour tout problème éventuel. MacStadium est le meilleur choix pour votre infrastructure Mac. Il est utilisé par les petites entreprises, les grandes entreprises et même les géants de la technologie, car ils adorent disposer d’un cloud privé hautes performances et facile à utiliser.

