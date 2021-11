Économisez 50 $ sur une Samsung Galaxy Watch 4 déjà abordable aujourd’hui

Le nouveau Samsung Galaxy Watch 4 se trouve tout en haut de notre meilleur guide de montres intelligentes Android, et il est maintenant moins cher que jamais.

Il ne date peut-être que de quelques mois, mais plus nous nous rapprochons du Black Friday, plus nous voyons les prix chuter sur des tas de nos articles technologiques préférés. La Galaxy Watch 4 était déjà assez abordable avec des prix commençant à seulement 250 $, mais vous pouvez maintenant en obtenir une pour seulement 199,99 $ chez Best Buy.

Contrairement à la Samsung Galaxy Watch 4 Classic, ce modèle n’a pas de lunette tournante, c’est pourquoi il est beaucoup moins cher. La spécification interne est la même, cependant, vous obtenez donc une véritable aubaine. Lorsque vous cliquez sur Best Buy, vous avez la possibilité de choisir le modèle légèrement plus grand de 44 mm si vous souhaitez un écran plus grand. C’est 230 $, mais ce prix a également été réduit de 50 $, c’est donc le moment idéal pour acheter l’un ou l’autre modèle.

La meilleure offre Samsung Galaxy Watch 4 du jour

Si vous voulez que cette lunette tournante navigue entre les écrans, ou si vous aimez aussi le design plus gros, vous pouvez économiser 30 $ sur le prix habituel de la Galaxy Watch 4 Classic aujourd’hui sur tous les modèles. Cela ne fait que baisser le prix à 319,99 $ chez Best Buy sur le modèle le moins cher, ce qui est bien sûr beaucoup plus que la Watch 4 standard. Nous serions tentés de demander une remise plus importante sur la Classic à l’approche du Black Friday, bien que.

Si vous souhaitez acheter un ou deux bracelets supplémentaires pour votre nouvelle montre pour différents styles et occasions, n’oubliez pas de consulter notre guide des meilleurs bracelets pour Samsung Galaxy Watch 4.

