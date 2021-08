Économisez 55% sur les livres photo, les cartes et les tirages de l’excellent Mixbook maintenant

Les produits de haute qualité de Mixbook sont faciles à créer et certains de nos produits préférés de tout service d’impression photo sur le marché. Pour les meilleurs livres photo, cartes, calendriers et tirages, Mixbook a tout pour plaire – et pour une courte période, ils sont encore plus abordables.

Pour fêter ses 15 ans, Mixbook a remises massives sur tout le site. Tout ce que vous avez à faire est de parcourir le site Web Mixbook, d’ajouter les produits que vous souhaitez à votre panier et de passer à la caisse. Une fois que tu es là ajoutez le code CÉLÉBRER et économisez sur chaque article.

Si votre commande dépasse 115 $, le total de votre panier sera réduit de moitié – une énorme économie de 50 %. Vous cherchez seulement à ramasser quelques articles? Vous économiserez toujours 40 % sur toute commande inférieure à 115 $. Et le meilleur, c’est que les plus grosses économies sont sur les produits les plus luxueux – vous pouvez obtenir 55% de réduction sur les cartes photo premium, luxe et coton, et bien d’autres produits premium.

Donc, quel que soit le produit que vous voulez de notre service de livre photo préféré, assurez-vous d’utiliser le code CÉLÉBRER à la caisse avant son expiration le 25 août.

Mixbook | Jusqu’à 55% de réduction avec CELEBRATE

Mixbook est-il un bon service de livre photo à utiliser ?

Nous avons essayé et testé les meilleures sociétés de livres photo et Mixbook est notre préférée. Il existe des dizaines de produits de haute qualité parmi lesquels choisir, faciles à créer et super personnalisables. Vous pouvez choisir parmi 500 thèmes, y compris la famille, le mariage et tous les jours – Mixbook a ce qu’il vous faut.

Lorsque vous créez votre propre livre photo personnel, vous pouvez choisir une couverture souple, brillante, mate ou en cuir, et pour le papier, optez pour une finition semi-brillante ou mate de qualité supérieure. Les options ne s’arrêtent pas là, que vous souhaitiez un format paysage, carré ou portrait, Mixbook les a toutes.

Quels produits sont à 55% de réduction chez Mixbook ?

Livres Premium Matte Lay FlatLivres Premium Luster Lay FlatLivres Premium Leather with Matte Dust JacketCartes à texture cotonCartes à finition perléeCartes PremiumCartes de luxeImpressions sur toileImpressions métalliquesImpressions acryliquesImpressions d’affiches Consultez notre liste de nos services de cadeaux photo préférés en ligne