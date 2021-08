Économisez 584 $ sur un XPS 13 et plus !

Il est presque impossible d’acheter un nouvel ordinateur portable sans tomber sur la marque Dell. Après tout, Dell produit une grande variété d’ordinateurs portables et de bureau depuis sa création en 1984. Avec autant d’ordinateurs portables parmi lesquels choisir, on peut avoir l’impression de trouver une aiguille dans une botte de foin. C’est pourquoi nous avons rassemblé nos efforts pour rechercher certaines des meilleures offres d’ordinateurs portables Dell disponibles actuellement.

Voir également: Meilleures offres d’ordinateurs portables

Que vous recherchiez un ordinateur portable Inspiron fiable ou un ordinateur portable XPS phare, nous avons fait de notre mieux pour inclure quelques options. Dell possède également la marque de jeux Alienware, nous avons donc évoqué une option pour garder la tête dans le jeu. Toutes les offres sont classées par prix, alors continuez à lire pour correspondre à votre budget.

Offre en vedette : économisez 584 $ sur le Dell XPS 13

En termes de rapport qualité-prix, Dell est l’un des fabricants incontournables, et cet accord sur les ordinateurs portables en est un excellent exemple. Utilisation du code promotionnel ENREGISTRER12, vous pouvez acheter le Dell XPS 13 haut de gamme pour 965,90 $ (584 $ de rabais).

Les spécifications de cette machine en font une centrale électrique. Le processeur Intel Core i7 de 11e génération est soutenu par 16 Go de RAM et un énorme SSD de 1 To. L’écran tactile FHD InfinityEdge de 13,3 pouces offre des graphiques Iris Xe, et tout est logé dans un cadre élégant pesant seulement 2,7 lb.

Découvrez l’offre via le widget ci-dessous, ou continuez à faire défiler pour d’autres excellentes offres sur les ordinateurs portables Dell.

Meilleures offres sur les ordinateurs portables Dell

Note de l’éditeur: Nous ne manquerons pas d’ajouter de nouvelles offres d’ordinateurs portables Dell au fur et à mesure que nous les trouverons.

Offres d’ordinateurs portables grand public

Si vous avez un œil sur un nouvel ordinateur portable XPS ou Inspiron, c’est l’endroit qu’il vous faut. Dell propose une gamme impressionnante d’options et vous pouvez personnaliser à peu près n’importe quel ordinateur portable. Voici vos meilleures chances d’économiser sur les options grand public de Dell :

Offres sur les ordinateurs portables de jeu

Dell propose également de nombreuses machines de jeu puissantes, dont la marque Alienware. Nous avons sélectionné quelques choix premium, mais vous trouverez également ici les ordinateurs portables de jeu Dell plus abordables de la série G. Découvrez quelques-unes de ces offres :

Offres d’ordinateurs portables professionnels

Il n’est pas toujours aussi facile d’identifier les ordinateurs portables professionnels de Dell, mais il y en a encore quelques-uns parmi lesquels choisir. Vous trouverez ici la gamme Vostro ainsi que des postes de travail mobiles pour les jours où vous avez besoin d’un coup de pouce supplémentaire. Essayez quelques-unes de ces offres sur la taille :

Offres Chromebook

Une dernière catégorie d’offres d’ordinateurs portables Dell à explorer est sa sélection de Chromebooks. Dell propose des options pour l’éducation, l’entreprise et l’utilisation personnelle, alors n’ayez pas peur de naviguer. Voici nos meilleurs choix:

Offres hebdomadaires Dell

Un autre excellent moyen d’économiser sur les tout nouveaux ordinateurs portables Dell est de suivre la page des offres hebdomadaires. Les options changent fréquemment et vous pouvez parfois trouver de jolies remises. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 300 $ sur certaines configurations Inspiron et plus de 70 $ sur les ordinateurs portables XPS. Bien sûr, certaines offres ne concernent que des remises de 20 $, mais c’est une raison de plus pour vérifier fréquemment les mises à jour.

Découvrez toutes les options ici :

Offres sur les ordinateurs portables reconditionnés Dell

Il existe de nombreuses façons d’économiser sur les ordinateurs portables Dell flambant neufs, mais vous trouverez probablement les remises les plus importantes sur les appareils remis à neuf. Tous les ordinateurs portables de la section reconditionnée de Dell sont certifiés en usine, et il existe souvent des codes promotionnels disponibles pour faire encore plus baisser le prix. Vous pouvez parcourir des tailles d’écran de sept à 16 pouces et une variété de processeurs Intel Core.

Essayez les deux codes et parcourez les ordinateurs portables sur le widget ci-dessous !

Voilà, nos choix pour les meilleures offres d’ordinateurs portables Dell disponibles en ce moment. Cependant, il existe de nombreux autres accessoires que vous voudrez peut-être pour compléter votre expérience avec un ordinateur portable. Voici quelques ressources qui pourraient vous être utiles.