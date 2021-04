Économisez 99 $ sur le robot aspirateur et vadrouille intelligent Proscenic M6 PRO aujourd’hui seulement

Il n’y a vraiment pas assez de temps dans la journée pour tout ce qui doit être fait. Heureusement, trouver le temps de lever les pieds et de se détendre devient un peu plus facile avec un robot aspirateur aussi performant que le Proscenic M6 PRO. Cet aspirateur robot intelligent cartographie la disposition de votre maison, puis se met au travail pour nettoyer vos tapis, vos sols durs et se nettoie même après lui-même! Le contrôler est également facile, car vous pouvez utiliser une application sur votre smartphone ou la contrôler vocalement à l’aide d’Alexa.

Bien que cet aspirateur intelligent se vend régulièrement 329 $, une vente sur Amazon l’a baissé au meilleur prix de son histoire! Aujourd’hui, vous pouvez en acheter un en solde pour 229,99 $, ce qui vous permet d’économiser près de 100 $ sur son coût habituel.

Aspirez les économies

Aspirateur robot Proscenic M6 PRO

Avec la navigation LiDAR, la cartographie de la pièce, la prise en charge d’Alexa et de Google Home, ainsi que la possibilité d’aspirer et de nettoyer vos sols, il s’agit d’une excellente solution de nettoyage tout-en-un. Il fonctionne également pendant 120 minutes par charge. C’est son meilleur prix à ce jour.

229,99 $ 329,00 $ 99 $ de rabais

Malgré son prix abordable, le Proscenic M6 PRO est un robot aspirateur doté de nombreuses fonctionnalités. Il fonctionne à la fois comme un aspirateur et une vadrouille en fonction de vos besoins avec une forte puissance d’aspiration de 2600 Pa et un réservoir d’eau électrique de 180 ml.

Contrairement à de nombreux robots aspirateurs, il peut naviguer intelligemment dans votre maison avec une cartographie intégrée et des capteurs LiDAR pour l’aider à trouver son chemin et à éviter les obstacles. Ces caractéristiques signifient que vous pouvez lui demander de nettoyer une pièce particulière ou de définir des zones interdites avec facilité plutôt que de simplement le faire tourner autour de votre maison au hasard. Il prend également en charge plusieurs plans d’étage afin que vous puissiez avoir des instructions différentes pour différents étages de votre maison.

Vous pouvez contrôler ses fonctions via l’application gratuite d’accompagnement, définir des horaires de nettoyage ou simplement utiliser votre voix grâce à l’assistance d’Alexa et de Google Assistant. Le M6 PRO fonctionne pendant 120 minutes par charge avant de retourner à sa station de charge. Si la batterie s’épuise à mi-nettoyage, elle peut également se recharger et reprendre là où elle s’était arrêtée dès qu’elle est suffisamment chargée.

La réduction sur Amazon est l’une des meilleures offres d’aspirateurs robot disponibles à l’heure actuelle, mais elle expirera ce soir, alors ne la manquez pas.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.