Économisez de l’argent chez le dentiste avec la vente Waterpik d’une journée d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Aller chez le dentiste n’est jamais amusant pour personne. Ils poussent et ils poussent et ils vous disent que vous pourriez faire mieux. Nous voulons tous avoir de belles dents, donc aller chez le dentiste est une nécessité. Mais il faut plus d’efforts que d’aller chez le dentiste deux fois par an pour obtenir le sourire le plus beau et le plus éclatant. Amazon propose fréquemment de bonnes affaires sur les produits de soins dentaires. Habituellement, vous êtes en mesure de trouver des ventes chaque semaine. En ce moment, vous pouvez obtenir Crest 3D Whitestrips pour quelques dollars de réduction pour préparer votre appareil photo smile. Mais la soie dentaire est votre plus gros problème, ce vente Waterpik d’une journée vous donne un outil unique à essayer.

Vous pouvez obtenir le Brosse à dents à soie dentaire Waterpik Sonic Fusion 2.0, qui gère pour vous de multiples facettes des soins dentaires. Vous n’avez plus besoin de sortir le fil dentaire tous les soirs. Cette vente Waterpik vous offre 39% de réduction sur l’outil génial, mais ce n’est que pour aujourd’hui. Il faudra donc vous dépêcher si vous voulez cette offre en deux couleurs différentes.

Jusqu’à 39% de réduction sur la brosse à dents Waterpik Sonic Fusion 2.0 Prix:$121.00 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Une vente Waterpik pour vos dents et vos gencives

Investir dans le Brosse à dents à soie dentaire Waterpik Sonic Fusion 2.0 est intelligent. C’est un combo que vous allez adorer, car il gère vos affaires pour vous. Cela combine la puissance d’une brosse à dents électrique sonique avancée avec l’efficacité prouvée de l’hydropulseur Waterpik. La brosse à dents électrique est jusqu’à deux fois plus efficace qu’une brosse à dents standard. Cela aide à réduire l’accumulation de plaque. La santé de vos gencives s’améliorera au fur et à mesure que vous l’utiliserez.

Il existe trois modes différents : brosse, soie dentaire, puis un combo brosse/soie dentaire. Tous démarrent en appuyant sur un bouton. Pendant que vous vous brossez les dents, vous pouvez choisir la partie de l’hydropulseur à creuser dans vos gencives et entre vos dents pour une expérience de fil dentaire complète. C’est plus sûr pour vos dents que d’utiliser du fil dentaire standard. Vous pouvez également choisir parmi plusieurs paramètres de vitesse. En règle générale, cela se vend 200 $ et en vaut vraiment la peine. Mais aujourd’hui, vous pouvez participer à cette vente Waterpik et l’obtenir pour seulement 121 $ !

Waterpik Sonic-Fusion 2.0 Brosse à dents professionnelle avec fil dentaire, brosse à dents électrique et fil à eau… Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 121,00 $ Vous économisez : 78,99 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Waterpik Sonic-Fusion 2.0 Brosse à dents professionnelle avec fil dentaire, brosse à dents électrique et fil à eau… Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 121,00 $ Vous économisez : 78,99 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus de fonctionnalités intéressantes

Certaines de nos fonctionnalités préférées pour la brosse à dents Waterpik Sonic Fusion 2.0 vous montrent ce qui en vaut la peine d’acheter. N’oubliez pas, vous devrez agir rapidement pour l’obtenir ! De plus, il est disponible en blanc ou en noir.

Jusqu’à deux fois la vitesse de la pointe des poils par rapport à la version précédente de cette opération silencieuse Performances de fil dentaire améliorées Vous donne une tête de brosse compacte et une tête de brosse pleine grandeur Livré avec une minuterie de deux minutes L’indicateur de recharge vous donne des quantités précises de lectures de puissance de la batterie

Waterpik Sonic-Fusion 2.0 Brosse à dents professionnelle avec fil dentaire, brosse à dents électrique et fil à eau… Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 121,00 $ Vous économisez : 78,99 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Waterpik Sonic-Fusion 2.0 Brosse à dents professionnelle avec fil dentaire, brosse à dents électrique et fil à eau… Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 121,00 $ Vous économisez : 78,99 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.