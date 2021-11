Économisez des amendes au volant avec ce gadget polyvalent d’Amazon qui est réduit de 33% | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous êtes un conducteur régulier, il existe un appareil sur Amazon qui vous sera sûrement très utile, un haut-parleur de voiture intelligent avec Alexa.

Les offres de la semaine du Black Friday sont déjà arrivées, et elles l’ont fait avec des remises importantes sur des milliers de produits, en particulier ceux fabriqués et vendus par Amazon, qui dans son magasin a réduit le Kindle, les tablettes Fire HD et les haut-parleurs Echo avec Alexa , entre autres.

Dans cette dernière catégorie, il y a de vraies bonnes affaires, comme l’Echo Dot 3 pour 18,99 euros, même si aujourd’hui nous voulons nous concentrer sur un autre produit beaucoup plus particulier, le Écho automatique. C’est tout un couteau suisse pour les voitures, une enceinte avec Alexa pour écouter la radio numérique, recevoir les itinéraires, les conditions de circulation et météo ou encore passer des appels mains libres, et ce pour seulement 39,99 euros !

Haut-parleur de voiture intelligent qu’Alexa apporte à votre véhicule. Il vous offre toutes les fonctions de l’assistant vocal et vous permet de lire de la musique en streaming et d’autres contenus via les haut-parleurs.

Il propose de nombreuses fonctions, même si actuellement la plus utile est sans aucun doute celle des appels mains libres, ce qui peut vous permettre d’économiser plus qu’une amende de la DGT, d’autant plus que les pénalités pour utilisation du mobile au volant .

Son fonctionnement est assez simple : se connecte à l’allume cigare ou à l’USB de votre mobile et se connecte via Bluetooth à votre téléphone mobile, qui doit avoir l’application Alexa installée avec un compte Amazon Espagne.

De là, vous pouvez interagir avec l’assistant virtuel d’Amazon comme bon vous semble et quand bon vous semble, appeler les mobiles de votre liste de contacts ou -par exemple- écouter de la musique sur Spotify.

Tout cela et bien plus a pu prouver de première main Business Insider Spain dans l’analyse de l’Echo Auto, dans laquelle les exemples d’utilisation de ce gadget sont abordés, vraiment utile et une véritable aubaine pour le prix qu’il a en ce moment, de seulement 39,99 euros avec une remise de 33%.

Comme presque toujours chez Amazon, la livraison est gratuite partout en Espagne, même si elle arrive plus rapidement si vous avez un compte Amazon Prime.

