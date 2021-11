Économisez des centaines sur ces offres de chaises de jeu AndaSeat avant le Black Friday

La saison du Black Friday est à nos portes, ce qui signifie que des offres sur les meilleures chaises de jeu et autres accessoires sont déjà en place avant la tristement célèbre fête du shopping. Amazon propose même des offres sur plusieurs modèles de chaises de jeu AndaSeat, vous permettant d’économiser des centaines de dollars sur leurs prix habituels.

Si vous n’avez pas déjà une chaise de jeu, c’est certainement le moment d’acheter. Non seulement ils font des chaises de bureau parfaites (moins les couleurs criardes), mais les meilleures sont généralement si chères que vous finissez par vous contenter d’une qui, franchement, n’est tout simplement pas aussi bonne.

Économisez gros sur ces chaises de jeu AndaSeat

Chaise de jeu AndaSeat Fnatic Esports Pro 360 $



Les fans d’esports devraient trouver cette chaise de marque Fnatic attrayante. Au prix habituel de 530 $, vous pouvez utiliser un coupon et l’obtenir pour seulement 360 $. Il supporte une capacité de poids maximale de 440 lb, dispose d’accoudoirs 4D entièrement réglables, d’un oreiller lombaire en mousse à mémoire de forme et d’un support inclinable jusqu’à 160 degrés.

Chaise de jeu AndaSeat Kaiser 2 350 $



Comme la chaise Fnatic, le Kaiser 2 supporte jusqu’à 440 lb, offre des accoudoirs 4D et vous permet de vous incliner jusqu’à 160 degrés. Tout est dit, c’est une chaise très similaire, juste sans la marque orange apportée par Fnatic. Son cadre est couvert par une garantie à vie, vous saurez donc qu’il peut supporter une utilisation intensive.

Chaise de jeu AndaSeat Dark Demon 219 $



Doté d’un design similaire à celui du Kaiser 2, le fauteuil de jeu Dark Demon est doté d’un appuie-tête et d’un coussin lombaire pour plus de confort. Ses accoudoirs ont été conçus pour éviter les tensions musculaires et soulager la pression du poignet, et ses capacités d’inclinaison sont impressionnantes, avec 5 verrous d’angle jusqu’à 160 degrés.

Nous avons passé en revue quelques chaises AndaSeat différentes au fil des ans et pouvons attester de leur qualité. AndaSeat est un leader de l’industrie avec Secretlab et Razer. Bien que les chaises énumérées ci-dessus soient toutes très similaires les unes aux autres, il existe de légères différences dans leur conception que vous pouvez apprécier.

