Économisez des centaines sur les téléviseurs Amazon Fire sur Amazon et Best Buy

Les meilleurs ensembles Amazon Fire TV Edition offrent un accès intégré à Fire TV tout en économisant un port HDMI. Fabriqués pour la plupart par des marques fiables comme Toshiba et Insignia, ces téléviseurs Fire sont souvent assez abordables, même jusqu’à 75 pouces. Et en ce moment, vous trouverez des offres importantes sur certains des meilleurs modèles disponibles.

Parmi les offres Amazon Fire TV disponibles, vous trouverez jusqu’à 250 $ de réduction sur le Toshiba C350 et l’Insignia F30, deux de nos meilleurs choix 4K pour la qualité et l’abordabilité. Il y a également 100 $ de réduction sur le tout nouveau Toshiba M550 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 48 zones de gradation locales, ainsi que des ensembles aussi bas que 200 $ si vous êtes prêt à choisir FHD sur 4K. Dans l’ensemble, tous ces ensembles bien évalués offrent une excellente qualité à des prix encore plus bas que d’habitude.

Vous trouverez les mêmes prix sur Amazon et Best Buy pour ces ensembles. Gardez simplement à l’esprit que la plupart des offres Best Buy offrent des incitations supplémentaires pour accompagner la télévision à prix réduit: un Echo Dot gratuit (3e génération), trois mois d’Apple TV + pour les nouveaux abonnés et 30 jours de FuboTV gratuit.

Économisez cent sur Fire TV Editions, plus un Echo Dot gratuit

Insignia F30 55″ 4K | Jusqu’à 250 $ de rabais



Avec la qualité visuelle 4K UHD, le son DTS Studio, la prise en charge HDMI ARC et eARC et la télécommande vocale Amazon avec Alexa, cet ensemble vous offre tout ce dont vous avez besoin dans un téléviseur de salon à bas prix.

Tout nouveau Toshiba 55 pouces 55C350KU C350 | 140 $ de rabais



La vidéo 4K UHD, la prise en charge de Dolby Vision et HDR10 et la compatibilité DTS Virtual: X donnent à ce téléviseur de milieu de gamme les atouts nécessaires pour gérer la meilleure qualité que vos applications de streaming préférées ont à offrir.

380 $ chez Amazon 380 $ chez Best Buy

Toshiba – Série M550 de 55 pouces | 250 $ de rabais



Le M550 est le nouveau produit phare de Toshiba Fire TV. Outre les mêmes avantages que le C350, vous obtenez un panneau LCD 120 Hz avec 48 zones de gradation locales, des ports HDMI 2.1 et des micros intégrés pour les commandes sans utiliser le micro à distance.

550 $ chez Amazon 550 $ chez Best Buy

Tout nouveau Toshiba – Série V35 de 43 pouces | 120 $ de rabais



Si vous n’avez pas besoin de la qualité 4K et que vous voulez simplement l’option TV la plus abordable possible, cet ensemble Toshiba V35 bon marché vous offre Fire TV intégré avec une résolution FHD.

199 $ chez Amazon 200 $ chez Best Buy

Pioneer – 50 pouces PN50951-22U | 190 $ de rabais



Ce téléviseur 4K Fire TV fiable offre Dolby Vision et HDR, ainsi qu’un montage mural VESA si vous préférez. À 190 $ de rabais, c’est l’une des options les plus abordables aujourd’hui.

280 $ chez Amazon 280 $ chez Best Buy

