Économisez du temps de voyage et de l’argent! La ligne rose deviendra le plus long couloir du métro de Delhi avec l’ouverture de la section Trilokpuri

Une fois ouverte, cette section reliera les deux extrémités de la ligne rose du métro de Delhi et offrira une connectivité transparente à plusieurs localités de la RCN.

La ligne rose de DMRC est en passe de devenir le plus long couloir opérationnel du réseau ferroviaire du métro de Delhi à partir de vendredi, ce qui permettrait d’économiser à la fois de l’argent et du temps pour les voyageurs après que le trou très retardé de Trilokpuri sur le couloir ait été comblé. Le corridor Majlis Park-Shiv Vihar de la ligne rose s’étend sur 38 stations de métro. Cependant, une petite partie de la région de Trilokpuri à l’est de Delhi était depuis longtemps un obstacle pour les autorités du DMRC, en raison de laquelle la ligne sur une certaine distance était restée décousue. Pour la première fois, l’ouverture du tronçon entre les stations de métro Mayur Vihar Pocket-1 et Trilokpuri Sanjay Lake Delhi le 6 août 2021 reliera entièrement la totalité de la ligne rose de 59 kilomètres, selon un rapport de la PTI.

Cela reliera également divers points de repère de Delhi, tels que la gare de Nizamuddin, la gare d’Anand Vihar, l’ISBT d’Anand Vihar, les marchés de l’INA, de South Extension et de Lajpat Nagar, selon des responsables. Une fois ouverte, cette section reliera les deux extrémités de la ligne rose du métro de Delhi et offrira une connectivité transparente à plusieurs localités de la RCN. Du centre-ville de HUDA à la station de métro Trilokpuri Sanjay Lake ou vice versa, le temps de trajet sera réduit d’environ 20 minutes. Il faudra 25 minutes de moins pour voyager de Raja Nahar Singh-Ballabhgarh au lac Trilokpuri Sanjay ou vice versa. De plus, 20 minutes seront économisées entre les stations de métro NOIDA City Center ou Botanical Garden de Noida et Trilokpuri Sanjay Lake ou vice versa. De plus, sur les lignes de métro de la station Delhi Haat-INA vers le lac Trilokpuri Sanjay ou de la station Lajpat Nagar vers le lac Trilokpuri Sanjay, le temps de trajet sera réduit d’environ 20 minutes dans les deux sens.

Selon les responsables, le tarif sera réduit de 30 Rs pour la station Trilokpuri jusqu’à la section de métro Mayur Vihar Pocket-1 et vice versa. En outre, le tarif sera réduit de 20 Rs dans 38 sections (aller-retour) ainsi que dans les principaux lieux tels que Lajpat Nagar, le jardin botanique, le centre-ville de NOIDA, le domaine de Mohan jusqu’à la station de métro Trilokpuri ou vice versa. Il y aura une réduction du tarif de 10 Rs dans 524 sections du métro de Delhi (aller et retour), a déclaré le DMRC. Ce corridor sera étendu davantage dans le cadre de la phase 4 de Majlis Park à Maujpur, ce qui en fera le plus long corridor de métro de l’Inde avec environ 70 kilomètres. Après l’achèvement de la phase 4 du projet, Pink Line deviendra également le seul Ring Corridor of Metro de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.