Économisez gros sur le ZTE Axon 30, l’Axon 30 Ultra et plus encore jusqu’au Black Friday

À la recherche d’un nouveau téléphone pour les fêtes de fin d’année ? ZTE propose de grosses remises sur ses deux téléphones phares, l’Axon 30 à 449 $ (50 $ de rabais + avantages) et l’Axon 30 Ultra à 549 $ (200 $ de rabais) – ainsi qu’un tas d’autres produits pour le Black Friday. Ils sont tous spécifiques au temps, cependant, vous devrez donc attendre le moment optimal pour saisir ces offres.

ZTE Axon 30 – 449 $ (50 $ de rabais + avantages)

Le ZTE Axon 30 est doté d’un écran immersif sans encoche de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Il est amélioré par la puce d’affichage UDC-Pro indépendante de ZTE, qui optimise les deux commandes de section d’affichage, créant ainsi une sortie plus précise, synchronisée et cohérente. Sous le capot se trouvent une puce Snapdragon 870 et une batterie de 4 200 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 65 W. Il dispose également d’un puissant système de quatre caméras 64MP.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 novembre, vous pouvez obtenir un ZTE Axon 30 avec un haut-parleur, un étui de téléphone et un protecteur d’écran inclus pour seulement 449 $.

ZTE Axon 30 Ultra – 549 $ (200 $ de rabais)

Pour tout ce que fait l’Axon 30, le ZTE Axon 30 Ultra va encore plus loin. Il est livré avec un magnifique écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces (alimenté par la puce UDC-Pro de ZTE) avec un taux de rafraîchissement fascinant de 144 Hz, ce qui en fait l’un des meilleurs téléphones de l’entreprise pour la visualisation de contenu. Il comprend également un processeur Snapdragon 888, une batterie de 4600 mAh avec des capacités de charge rapide de 65 W, un système à quatre caméras de 64 MP et la prise en charge de la connectivité WiFi 6E et 5G.

Vous pouvez vous procurer le ZTE Axon 30 Ultra pour seulement 549 $ (200 $ de rabais) d’aujourd’hui au 29 novembre. Les clients des États-Unis peuvent également obtenir l’Axon 30 Ultra pour encore moins cher lors de la vente flash programmée de ZTE, que vous pouvez lire dans le paragraphe suivant.

Encore plus d’offres ZTE avant le Black Friday

En plus de ces offres exceptionnelles sur l’Axon 30 et l’Axon 30 Ultra, ZTE organise une corne d’abondance de ventes flash sur un tas d’autres produits du 22 au 29 novembre. Gardez à l’esprit que ces ventes flash ne sont disponibles qu’à partir de 04h00 du Pacifique. à 6 h 00 du matin du Pacifique chacun de ces jours, vous devrez donc vous coordonner soigneusement pour obtenir les gadgets que vous souhaitez. Voici un aperçu rapide des offres ZTE supplémentaires que vous devriez vous attendre à voir.

Axon 30 Ultra – 374 $ (375 $ de rabais) – États-Unis uniquement LiveBuds – 9,90 $ (30 $ de rabais) Chargeur 65 W – 9,90 $ (20 $ de rabais) Montre – 9,90 $ (30 $ de rabais) Câble de type C – 1,00 $ (8,90 $ de rabais) Étui de téléphone – 1,00 $ (8,90 $) off) Protecteur d’écran – 1,00 $ (5,90 $ de rabais)

