Économisez gros sur les lumières de votre maison lors de l’énorme vente d’un jour Govee

Vous êtes toujours à la recherche de moyens d’améliorer votre maison. Si vous cherchez un nouveau canapé, il y en a plein. Si un nouveau haut-parleur intelligent est quelque chose qui pourrait améliorer votre configuration, c’est un autre bon choix. Mais lorsqu’il s’agit de luminaires, il peut être difficile de trouver les bons pour mettre en valeur votre maison. Heureusement, l’énorme vente d’un jour de Govee peut vous aider à embellir votre éclairage.

Les jours autour du Black Friday et du Cyber ​​Monday sont les moments parfaits pour rechercher les prix les plus bas de la saison. Aujourd’hui seulement, vous pourrez obtenir les prix les plus bas de 2021 lors de la vente d’une journée Govee sur Amazon. Il y a tellement d’offres dont vous pouvez profiter. Jetez un œil à tout ce qui est offert avant qu’il ne soit trop tard.

Utilisez la vente d’un jour Govee pour ajouter de l’ambiance

Les barres lumineuses Govee RGBIC dans une pièce avec des gens qui dansent. Source de l’image : Govee

L’une des meilleures options lors de cette vente est les barres lumineuses à LED Govee Smart. Vous pouvez les placer près de votre téléviseur et ils se synchroniseront avec les lumières et les sons de votre écran. Vous pourrez améliorer vos expériences de jeu, de cinéma et de musique. Il existe 12 modes prédéfinis et 16 millions de couleurs à utiliser.

Les barres sont livrées par deux et elles utilisent des commandes vocales simples en partenariat avec Google Assistant ou Amazon Alexa. Le module Wi-Fi est intégré à la caméra, qui capture les couleurs sur votre écran et les applique automatiquement aux lumières. Il y a un micro intégré pour aider les barres lumineuses à se synchroniser en douceur avec votre musique.

Vous pouvez également contrôler les paramètres depuis l’application pour smartphone. En règle générale, ceux-ci coûtent 79,99 $ et en valent vraiment la peine. Mais aujourd’hui seulement, vous pouvez les attraper pour 46% de réduction ! Ils ne coûteront que 43,43 $ !

Govee Smart LED Light Bars, RGBIC Smart Ambiance Backlights with Camera, Music Sync Kit Works w… Prix:$43.43 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Améliorez vos soirées dansantes

Les lumières intelligentes Govee Glide lors d’une soirée dansante. Source de l’image : Govee

Les appliques murales intelligentes Govee Glide RGBIC sont livrées avec six pièces et une pièce d’angle. Vous pourrez personnaliser vos paramètres où que vous les placiez. Ceux-ci se fixent à votre mur et peuvent également se connecter les uns aux autres. Les sept pièces sont interchangeables et vous permettent de façonner la lumière sur votre mur comme vous le souhaitez.

Affichant un éclairage multicolore à couper le souffle, la technologie RGBIC brevetée affiche jusqu’à 55 couleurs à la fois et 16 millions au total. Ceux-ci réagiront à votre musique ou à l’audio de vos jeux en temps réel et ajusteront les couleurs en fonction du son. C’est grâce au micro intégré et vous pouvez également définir six modes de musique dynamiques.

Ils peuvent être contrôlés via l’application intelligente Govee et par votre voix. Vous pouvez généralement les obtenir pour 99,99 $. Mais aujourd’hui, achetez-les pour seulement 62,99 $ ! C’est un plus bas historique.

Govee Glide RGBIC Applique Murale Intelligente, Multicolore Personnalisable, Musique Sync Home Decor LED Lumière Ba… Prix:$62.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Éclairer le coin

Le lampadaire Govee Lyra dans une pièce avec des gens qui dansent. Source de l’image : Govee

Si vous ne voulez pas que votre lumière soit le point central de la pièce mais pour ajouter de jolis accents, le lampadaire d’angle intelligent Govee Lyra est une excellente pièce à avoir. Cela a un design futuriste et minimaliste qui ne prendra pas beaucoup de place. Mais il ajoutera à votre décor à la maison. Il est doté de la technologie de pointe RGBICWW, offrant 16 millions de couleurs, 2200k-6500k de blancs chauds/froids, ainsi qu’une luminosité de 1500 lumens.

Vous pouvez le régler sur plus de 64 effets de lumière séduisants, car un simple toucher transformera votre espace. Il peut être réglé sur l’ambiance de votre pièce en un rien de temps. Vous pourrez contrôler cela via l’application et avec votre voix, grâce à la connexion Wi-Fi. Il ajoute une ambiance haut de gamme à n’importe quelle pièce.

Avec le mode DIY de l’application Govee, vous pouvez choisir vos propres paramètres de couleur personnalisés pour la lampe. Le prix est fixé à 139,99 $. Mais lors de cette vente, vous pouvez l’obtenir pour seulement 97,99 $ ! C’est 30% d’économies !

Govee Lyra Smart Corner Lampadaire, Technologie RGBIC de pointe, Lampe moderne futuriste, 64+ Fa… Prix:$97.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus de la vente d’un jour Govee

Ce ne sont là que quelques-unes des offres que vous verrez lors de cette vente. Vous pouvez voir l’intégralité de la vente d’une journée Govee ici. Tous les prix d’aujourd’hui sont les plus bas en 2021. Mais vous devrez agir rapidement pour vous assurer de réaliser les économies que vous souhaitez. Améliorez votre éclairage avec Govee.

