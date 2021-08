Économisez gros sur les meilleurs aspirateurs intelligents de Roborock

Si vous avez toujours voulu un aspirateur intelligent Roborock, arrêtez-vous maintenant et écoutez. La société réduit des centaines de trois de ses modèles les plus haut de gamme, ramenant les prix à ce que nous avons vu pendant – et dans le cas du S6 MaxV, encore mieux que – Prime Day. Mais vous devrez agir rapidement pour balayer ces économies, car cette offre n’est valable que jusqu’à aujourd’hui.

Roborock S4 Max – 309,99 $ (120 $ de rabais)

Sur la partie la plus abordable de la collection premium de Roborock, le S4 Max est livré avec un système de navigation LiDAR, une énorme batterie de 5 200 mAh capable de nettoyer 180 avec une seule charge, et il peut atteindre 2 000 Pa d’aspiration. En plus de balayer vos sols, son filtre à air E11 intégré purifiera également l’air en cours de fonctionnement.

Roborock S5 Max – 379,99 $ (170 $ de rabais)

Au milieu du pack de prix, le S5 Max est idéal pour les maisons avec de la moquette et/ou des sols durs. Il est équipé d’un grand réservoir d’eau de 290 ml pouvant couvrir un espace de 2000 pieds carrés, d’un système de navigation LiDAR et d’une batterie suffisante pour fonctionner pendant 3 heures avec une seule charge.

Roborock S6 MaxV – 524,99 $ (225 $ de rabais)

Même après plus d’un an sur le marché, le S6 MaxV reste l’un des aspirateurs intelligents les plus cool de la gamme Roborock. C’est le seul modèle qui peut réellement voir où il va et contourner les obstacles, grâce à deux caméras montées le long de l’avant. En plus de cette astuce de navigation soignée, le S6 MaxV dispose d’une batterie puissante de 5 200 mAh, d’un réservoir d’eau de 297 ml et d’une aspiration de 2 500 Pa, ce qui en fait l’option de nettoyage intelligent la plus performante de la liste actuelle.

