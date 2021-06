Économisez gros sur les montres Samsung Galaxy, Galaxy Buds

in

Samsung propose de nombreux appareils portables Galaxy pour Amazon Prime Day 2021. Certaines des meilleures offres Samsung Amazon Prime Day incluent des remises importantes sur les montres intelligentes Galaxy Buds, Galaxy Buds Live et Galaxy.

Offres Samsung Galaxy Buds

Si vous recherchez de véritables écouteurs sans fil dotés de capacités antibruit et d’un look élégant, vous pouvez envisager d’acheter les Samsung Galaxy Buds Live. Les écouteurs concurrents AirPod avec recharge sans fil se vendent généralement pour 169 $, mais vous pouvez maintenant les obtenir pour seulement 109 $ sur Amazon. Vous pouvez même économiser 50 $ supplémentaires si vous ajoutez une carte Visa Amazon Rewards. Cela devrait faire baisser le prix du Galaxy Buds Live à seulement 59,99 $.

Si vous n’aimez pas les Samsung Galaxy Buds Live en forme de haricot et que vous souhaitez plutôt de véritables écouteurs sans fil adaptés aux oreilles, vous pouvez consulter les Galaxy Buds Plus. Les écouteurs offrent une excellente autonomie, une charge sans fil et une bonne qualité de micro. Ils sont maintenant disponibles sur Amazon pour 84 $, soit une remise de 43 %. Vous pouvez même les obtenir pour aussi peu que 34,99 $ en obtenant l’approbation d’une carte Visa Amazon Rewards.

Offres montres connectées Samsung Galaxy

Le Samsung Galaxy Watch Active 2 réussit à équilibrer les aspects smartwatch et suivi de la condition physique des appareils portables. Il a également fière allure au poignet avec une lunette tactile mince, une face en verre légèrement incurvée et une multitude d’options de bracelet. Vous pouvez maintenant économiser 90 $ sur la montre intelligente et l’acheter à un prix réduit de 159 $.

Si vous voulez un simple bracelet de fitness, vous pouvez envisager d’acheter le Samsung Galaxy Fit 2. Le tracker présente un design léger, une surveillance de l’activité 24h/24 et 7j/7, jusqu’à 15 jours d’autonomie, et plus encore. Vous pouvez choisir celui-ci pour LIBRE pendant Amazon Prime Day 2021 si vous obtenez également la carte Visa Amazon Rewards. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours bénéficier d’une remise de 50 % sur le portable, ce qui ramène son prix à 29 $.

Rendez-vous ici pour plus d’offres sur les montres Samsung Galaxy, les Galaxy Buds et d’autres accessoires. Vous pouvez également consulter notre principal hub d’offres Amazon Prime Day pour obtenir les meilleures remises et offres pendant la période de vente.