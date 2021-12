Économisez jusqu’à 1 100 $ sur les solutions d’alimentation de secours d’EcoFlow en cette période des fêtes

Les vacances sont là, et avec elles la chaleur familière de la famille, des amis et de la maison. Pour célébrer la saison de la convivialité, EcoFlow organise une vente de vacances sur certains de ses produits électriques les plus populaires, notamment le mini portable RIVER à 259 $ (90 $ de rabais), le DELTA Max sans compromis à 1 899 $ (200 $ de rabais) et plus encore.

EcoFlow RIVER mini — 259 $ (90 $ de rabais)

Le RIVER mini fournit une puissance de 210 Wh suffisamment portable pour être jetée dans votre sac à dos. Il peut être complètement chargé en seulement 1,5 heure et il a une sortie de 300 W (avec jusqu’à 600 W de surtension), ce qui en fait la solution de charge portable idéale pour la plupart des consommateurs.

Achetez le mini EcoFlow RIVER – 259 $ (90 $ de rabais):

EcoFlow StoreAmazon

EcoFlow DELTA mini — 899 $ (100 $ de rabais)

Pour les gros travaux, optez pour le DELTA mini. Cette solution d’alimentation de secours pour prosommateurs dispose d’une capacité de 882 Wh, ce qui la rend idéale pour les pannes de courant, les excursions en plein air et même les événements professionnels. Il se recharge complètement à partir de zéro en seulement 96 minutes pour qu’il soit toujours prêt à fonctionner.

Achetez l’EcoFlow DELTA mini – 899 $ (100 $ de rabais):

EcoFlow StoreAmazon

EcoFlow DELTA — 1 099 $ (300 $ de rabais)

L’EcoFlow DELTA est parfait pour les tâches essentielles de sauvegarde de l’alimentation des appareils lorsque vous en avez le plus besoin, comme faire fonctionner votre réfrigérateur, congélateur, micro-ondes ou une laveuse et une sécheuse. Il a une capacité de 1260 Wh, il peut se recharger à partir de zéro en 1,6 heure et il peut alimenter 13 appareils en même temps.

Achetez l’EcoFlow DELTA – 1 099 $ (300 $ de rabais):

EcoFlow StoreAmazon

EcoFlow DELTA Max — 1 899 $ (200 $ de rabais)

L’EcoFlow DELTA Max est une solution d’alimentation de secours domestique encore plus grande et plus mauvaise. Il est livré avec 2 kWh de jus qui peut être étendu jusqu’à 6 kWh lorsqu’il est associé aux batteries DELTA Max Smart Extra. Il est doté de la technologie X-Boost d’EcoFlow, qui permet au DELTA Max d’alimenter des appareils à usage intensif jusqu’à 3 400 W. Il se recharge également en toute sécurité de 0 à 80 % en seulement 65 minutes, garantissant que l’alimentation est toujours disponible.

Achetez l’EcoFlow DELTA Max – 1 899 $ (200 $ de rabais):

EcoFlow StoreAmazon

Pack EcoFlow DELTA + 2 panneaux solaires 110W – 1 499 $ (698 $ de rabais)

Il y a deux packs EcoFlow DELTA sur cette liste de vente de vacances. Ce premier comprend le DELTA standard d’une capacité de 1260Wh, associé à deux panneaux solaires EcoFlow de 110W. Ensemble, les panneaux solaires peuvent recharger un DELTA en 7 à 14 heures sans source d’alimentation supplémentaire. Cela signifie que vous obtenez une solution de batterie essentielle capable avec une source d’énergie renouvelable que vous pouvez utiliser encore et encore.

Achetez le pack EcoFlow DELTA + 2 panneaux solaires 110W – 1 499 $ (698 $ de rabais):

EcoFlow StoreAmazon

Pack EcoFlow DELTA Max (1600) + 4 panneaux solaires 110W – 2 299 $ (1 100 $ de rabais)

Le deuxième forfait comprend l’important DELTA Max (1600) avec une puissance de 1612 Wh, couplé à quatre panneaux solaires de 110 W. Ensemble, ils peuvent alimenter 15 appareils en même temps avec une puissance de 2000 W. Cette configuration prend également en charge le mode X-Boost, ce qui la rend suffisamment capable d’alimenter de plus gros appareils de 2 800 W. Avec les quatre panneaux solaires connectés, le DELTA Max (1600) peut se recharger en 4,5 à 9 heures.

Achetez le pack EcoFlow DELTA Max (1600) + 4 panneaux solaires 110W – 2 299 $ (1 100 $ de rabais):

EcoFlow StoreAmazon

