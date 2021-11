Économisez jusqu’à 130 $ sur ces tablettes Samsung Galaxy A et S6 déjà abordables

Les Samsung Galaxy Tabs sont de haute qualité mais ont tendance à être chers, même en solde. Si vous recherchez une tablette abordable qui constitue une alternative à la série Amazon Fire, les Galaxy Tab A et A7 Lite bénéficient aujourd’hui de remises importantes sur Best Buy pour le Black Friday. Le moins cher est de 100 $ (50 $ de rabais) pour le Galaxy Tab A (2019), tandis que notre choix préféré est le Galaxy Tab A7 Lite de 64 Go (70 $ de rabais).

Parmi les meilleures offres de tablettes Black Friday, nous nous sommes principalement concentrés sur les tablettes premium. Certains de nos favoris comme le Galaxy S7 et le Galaxy Tab S7+ ont des remises importantes pour le Black Friday, mais même jusqu’à 200 $ de réduction, ceux-ci réduiront considérablement votre budget de vacances.

Avec les tablettes Galaxy Tab A ou A7 Lite, vous obtenez une qualité économique, mais vous bénéficiez de l’intégralité de l’écosystème Android, et pas seulement du marché d’applications limité disponible sur les tablettes Amazon Fire.

Si vous voulez un juste milieu entre les onglets premium S7 et A7 économiques, jetez un œil à la Galaxy Tab S6 Lite, notre choix pour l’une des meilleures tablettes pour étudiants de valeur moyenne. Il vous offre 12 heures d’autonomie, un écran de 10,4 pouces, 4 Go de mémoire, une prise en charge améliorée du stylet S Pen et d’autres avantages – pour jusqu’à 130 $ de réduction dès maintenant.

Quelle que soit la tablette que vous décidez d’acheter, vous devriez être très satisfait de la qualité globale des tablettes Samsung. Ils reçoivent toujours des mises à jour logicielles et de sécurité, leurs écrans ont d’excellentes performances de couleur et nous sommes généralement impressionnés par la durée de vie de leur batterie et la qualité audio lors de la diffusion en continu.

