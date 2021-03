Économisez jusqu’à 150 $ sur un Pixelbook Go haut de gamme

Le Pixelbook Go est un Chromebook robuste et convivial. Mais en tant que déclaration haut de gamme de Google à partir de 649 $ pour un modèle Intel Core m3, il se peut qu’il y ait eu une déconnexion entre son humble design industriel et son prix. Hélas, si vous voulez un Pixelbook Go en ce moment, vous pouvez les modèles les plus robustes pour un bon rabais chez plusieurs détaillants.

Ce Chromebook de 13,3 po est un ordinateur portable léger avec un excellent clavier silencieux, des haut-parleurs décents, une prise casque et au moins 8 Go de RAM. L’écran pourrait être mieux agencé pour résister à la lumière du soleil et l’autonomie de la batterie ne se rapproche que des 12 heures. Google a évalué, mais dans l’ensemble, le Pixelbook Go est une bonne chose à utiliser.

Google et les détaillants participants ont accordé des remises progressives au Go à partir de la montée en puissance des modèles i5. Qui sait, vous pourriez même envisager de faire des folies un peu plus pour cette batterie plus grande et cet écran 4K sur le modèle i7? Nous avons tous les liens dont vous avez besoin ci-dessous.