Économisez jusqu’à 35% sur la Samsung Galaxy Watch 4 et le chargeur sans fil Duo

À présent, vous avez probablement réalisé qu’il existe une pléthore d’offres de montres intelligentes Android Cyber ​​Monday qui ne demandent qu’à être saisies. Certaines personnes se concentrent sur la recherche du prix le plus bas tandis que d’autres veulent obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Si vous êtes plus préoccupé par ce dernier, vous devriez être sûr de vérifier toutes les offres imbattables Cyber ​​Monday Samsung Galaxy en cours en ce moment.

Si vous rêviez d’acheter la Samsung Galaxy Watch 4 depuis sa sortie il y a quelques mois, c’est le moment d’appuyer sur la gâchette. De plus, vous pouvez économiser jusqu’à 35% sur votre achat lorsque vous achetez la Galaxy Watch 4 et le Wireless Charger Duo.

Croyez-le ou non, le prix que vous paieriez pour la montre elle-même est le même si vous jetez le chargeur sans fil dans le mélange. Pourquoi ne profiteriez-vous pas de cette offre incroyable du Cyber ​​Monday ? Vous apprécierez que votre chargeur puisse recharger votre téléphone et regarder en même temps. Vous pouvez également charger vos écouteurs Galaxy avec le Wireless Charger Duo. Il existe plusieurs offres disponibles pour chacune des différentes variantes de montres. Que vous souhaitiez la Galaxy Watch 4 ou la Watch 4 Classic, vous pouvez trouver cette offre qui vous offre à la fois la montre et le chargeur jusqu’à 35% de réduction.

Obtenez ce duo dynamique jusqu’à 35% de réduction sur le Cyber ​​Monday

Samsung Galaxy Watch 4 + Chargeur sans fil Chargeur rapide Duo | 110 $ de rabais



Si vous avez déjà possédé un chargeur sans fil, vous savez à quel point ces appareils peuvent être pratiques. Cela est particulièrement vrai si vous êtes complètement immergé dans le monde Samsung Galaxy. Chargez deux appareils en même temps avec le Wireless Charger Duo. Obtenez la montre de vos rêves et le chargeur sans fil jusqu’à 35% de réduction !

À partir de 200 $ sur Amazon

La Samsung Galaxy Watch 4 est facilement l’une des meilleures montres connectées Android sur le marché, mais vous ne pourrez pas faire grand-chose avec elle à moins qu’elle ne soit chargée. Heureusement, le chargement est facile et abordable grâce à cette offre avantageuse du Cyber ​​Monday qui vous offre à la fois la montre et le chargeur sans fil jusqu’à 35% de réduction.

