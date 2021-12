Économisez jusqu’à 40 % sur les meilleurs écouteurs Sennheiser, c’est de la musique à nos oreilles

En ce qui concerne les meilleurs écouteurs sans fil, Sennheiser est facilement en tête de liste. Cela peut être un peu surprenant si vous n’êtes pas familier avec les offres de contour d’oreille de l’entreprise. Cependant, après avoir déménagé dans l’espace des écouteurs sans fil, Sennheiser est sorti avec des options telles que le Momentum True Wireless 2 et les écouteurs CX True Wireless plus récents.

Pendant la ruée vers le Black Friday / Cyber ​​Monday, nous avons vu des remises assez solides sur ces écouteurs. Et si vous avez raté ces offres, vous avez de la chance car les deux ensembles de ces écouteurs peuvent être achetés avec des remises assez importantes.

Sennheiser Momentum True Wireless 2



Avec le Momentum True Wireless 2 de Sennheiser, vous profiterez d’une qualité audio de pointe, ainsi que d’une suppression active du bruit et d’une autonomie incroyable. Les commandes tactiles sont personnalisables et Sennheiser inclut quelques fonctionnalités supplémentaires dans ses écouteurs sans fil phares.

189 $ sur Amazon

Écouteurs Sennheiser CX True Wireless



Les écouteurs CX True Wireless ne sont peut-être pas aussi robustes que les TW2, mais c’est très bien. Ces écouteurs ne coûtent que 100 $ et offrent un ajustement plus confortable tout en étant personnalisables grâce à l’application compapnion de Sennheiser.

100 $ sur Amazon

Normalement au prix de 300 $, le Momentum Wireless 2 a été ramené à seulement 188 $ pour la couleur noire, le blanc à 200 $. Avec les écouteurs sans fil 2, vous profiterez de la suppression active du bruit, ainsi que d’une autonomie incroyable. L’application compagnon se trouve à la fois sur iOS et Android, offrant de nombreuses options pour affiner le son de votre musique.

Quant aux écouteurs CX True Wireless, ils sont un peu plus économiques, à la moitié du prix des Momentum True Wireless 2s. Les écouteurs CX sont également un peu plus récents, étant sortis plus tôt cette année. Et bien que le prix soit nettement moins cher, vous pourrez toujours profiter d’un son personnalisable avec l’application mobile de Sennheiser. Mais la plus grande omission ici est l’absence de toute annulation active du bruit, ce qui peut être une rupture pour certains.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous obtiendrez des écouteurs assez incroyables avec une qualité sonore de pointe. Assurez-vous donc de sauter sur l’une de ces offres avant qu’elles ne reviennent à leur prix habituel.

