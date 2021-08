Économisez jusqu’à 50 $ sur les forfaits premium de Ting Mobile juste à temps pour l’école

Cette histoire a été initialement publiée le 2021/08/19

08h00 HAP le 19 août 2021 et dernière mise à jour le 21/08/21

9 h 17 HAP le 21 août 2021.

Ting Mobile est déjà connu pour offrir un service rapide et fiable sans le prix Big Carrier, mais pour aider à lancer la nouvelle année scolaire, leurs plans sont encore plus abordables pour les étudiants, les parents et même Joe Schmoe en bas du bloc. À partir de maintenant et jusqu’au dimanche 29 août, vous pouvez économiser 5 $ par mois pendant les cinq prochains mois, plus 25 $ supplémentaires exclusivement pour les lecteurs Android Police, sur la plupart des forfaits Ting Mobile.

Tout d’abord, débarrassons-nous des détails. Cette offre est valable pour tous les forfaits Ting Mobile à l’exception de Flex. Vous pouvez donc économiser 5 $ par mois pendant cinq mois sur ces forfaits, en réduisant les prix comme suit :

Ting Set 5 avec 5 Go de données — 20 $ par mois pendant cinq mois Ting Set 12 avec 12 Go de données — 30 $ par mois pendant cinq mois Ting Unlimited avec 22 Go de données — 40 $ par mois pendant cinq mois Ting Unlimited Pro avec 35 Go de données — 55 $ par mois pendant cinq mois

En soi, cette offre vaut déjà la peine d’être envisagée (qui ne voudrait pas payer moins pour un service abordable ?), Mais c’est encore mieux si vous êtes un lecteur Android Police (vous avez de la chance). Lorsque vous souscrivez à un forfait Ting Mobile en utilisant ce lien exclusif, vous recevez un crédit supplémentaire de 25 $ à utiliser sur votre facture Ting Mobile.

Pour récapituler : vous pouvez économiser 5 $ par mois pendant cinq mois sur les forfaits de premier plan de Ting Mobile, et obtenir 25 $ supplémentaires sur votre compte. Cela représente une économie totale de 50 $ pour une couverture LTE + 5G rapide et fiable alimentée par les grands opérateurs les plus chers du pays.

Quel forfait Ting Mobile choisir ?

D’accord, vous savez combien vous pouvez économiser. Maintenant, vous vous demandez probablement quel plan choisir. Bien que vous ne puissiez vraiment pas vous tromper avec aucun d’entre eux, le plan Set 12 offre le meilleur rapport qualité-prix.

Pourquoi? Eh bien, selon Ting Mobile, le propriétaire moyen d’un smartphone consomme confortablement 12 gigaoctets de données par mois sans avoir besoin de changer ses habitudes d’utilisation – précisément la quantité de données fournie avec un forfait Set 12. Pour référence, 12 gigaoctets suffisent pour diffuser 120 heures de musique ou regarder 48 heures de contenu vidéo sans interruption.

Et si vous souscrivez à un forfait Set 12 et découvrez que vous n’utilisez pas autant de données, vous pouvez toujours rétrograder votre forfait vers une option encore plus abordable sans frais ni contrats embêtants pour vous gêner. Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous ne paierez pas plus pour les données que vous n’utilisez pas.

Comment passer à Ting Mobile

D’accord, vous avez mis vos économies au carré et vous avez choisi votre plan. Il ne reste plus qu’à passer à Ting Mobile. Pour vous guider tout au long du processus – y compris comment vérifier la couverture de service de votre région, voir si votre téléphone actuel est compatible avec Ting Mobile et comment obtenir votre carte SIM à 1 $ – nous avons rassemblé cet article astucieux ici. Et si vous rencontrez des problèmes en cours de route, ou si vous avez simplement des questions sur le service de Ting Mobile, leur équipe de service client réactive est disponible pour vous aider.

N’oubliez pas que la promotion spéciale de 5 $ par mois de Ting Mobile pour les cinq prochains mois n’est valable que jusqu’au dimanche 29 août – juste à temps pour la rentrée des classes – vous devrez donc vous inscrire bientôt. Même si vous manquez cette offre, les lecteurs d’Android Police peuvent toujours recevoir un crédit de 25 $ en s’inscrivant indéfiniment sur ce lien.

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

Intéressé par un article sponsorisé ou d’autres options publicitaires ? Remplissez ce formulaire.