Économisez jusqu’à 700 $ sur le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro en échangeant votre ancien téléphone

La date de sortie officielle du smartphone Google Pixel 6 est le 28 octobre. C’est cette semaine ! Bien sûr, vous pouvez pré-commander dès maintenant, et vous pouvez également trouver d’excellentes opportunités d’économiser. Verizon propose en fait quelques offres dont vous pourriez profiter si vous souhaitez obtenir le Pixel 6 gratuitement. Par exemple, vous pouvez précommander le Google Pixel 6 maintenant, puis échanger votre ancien téléphone et obtenir un crédit promotionnel d’une valeur allant jusqu’à 700 $. C’est le coût total du Pixel 6, ce qui signifie que vous l’obtiendrez essentiellement gratuitement. Verizon vous oblige à souscrire à un contrat de 24 ou 30 mois, de sorte que les 700 $ pour votre échange seraient appliqués au cours de cette période. Vous pouvez également appliquer le crédit de reprise au Pixel 6 Pro si vous préférez, ce qui couvrirait 700 $ du prix de 900 $ du 6 Pro.

Il existe une autre option qui vous permettrait d’obtenir un Pixel 6 gratuitement. Vous pouvez précommander le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro à prix régulier et obtenir jusqu’à 700 $ de rabais sur un deuxième smartphone. Encore une fois, cela couvre le coût d’un Pixel 6, donc si vous essayez d’équiper votre famille des smartphones les plus récents, vous pouvez envisager cette option.

Les deux offres nécessitent que vous souscriviez à un plan Verizon Unlimited. De plus, l’échange ne coûtera que 700 $ s’il s’agit d’un téléphone plus récent. Par exemple, le Pixel 5 ou le Pixel 4 vous offriraient jusqu’à 700 $ de réduction. Le Pixel 3 n’obtiendrait que 350 $, ce qui représente toujours la moitié du coût du Pixel 6 pour un téléphone qui a plusieurs générations de retard. Il ne doit pas s’agir uniquement de la gamme Pixel ou même d’Android, car vous pouvez obtenir le crédit de reprise avec un iPhone si vous souhaitez effectuer le changement. Le téléphone peut même être endommagé, tant que la batterie est bonne.

Si vous vous inscrivez avec une nouvelle gamme de services (avec un smartphone d’une valeur de plus de 699,99 $ comme le Pixel 6 et sur un forfait illimité, ce qui est nécessaire pour l’accord de reprise), vous pouvez obtenir jusqu’à 500 $ en tant que prépayé virtuel. MasterCard. Une fois que vous êtes passé à Verizon, accédez au centre de promotion Verizon et remplissez les informations nécessaires avec le code promotionnel qui vous a été envoyé après votre achat. Vous obtiendrez la Mastercard dans les huit semaines.

