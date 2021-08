Erica Kious se demande souvent à quel point sa vie serait plus facile si elle n’avait pas rendu les images. Mais elle l’a fait – et dans les 24 heures, le président de la Chambre a fermé son entreprise.

“J’ai tout perdu”, a déclaré Kious lors du premier événement “Save Our Paychecks” d’Heritage Action à Fresno, en Californie. “Cela joue toujours dans ma tête, mais je sais en moi que ce qu’elle a fait était mal. Totalement faux. Son hypocrisie devait être dévoilée.

Si vous reconnaissez le nom de Kious, c’est pour une bonne raison. L’année dernière, l’ancien propriétaire du salon de San Francisco a publié des images d’une Nancy Pelosi démasquée subissant une éruption des mois dans le verrouillage de l’État de Californie – sauf que l’histoire de Kious commence bien avant l’abus de pouvoir de Pelosi.

Américaine de première génération, la mère assyrienne de Kious est arrivée aux États-Unis pour poursuivre le rêve américain. Élevée par une mère célibataire, Kious n’avait pas de fonds suffisants pour ses études, elle a donc passé 10 ans à travailler dans des restaurants avant d’acheter son salon de coiffure à San Francisco.

Le salon était situé sur Union Street, à seulement cinq pâtés de maisons de la maison de Pelosi. Kious, originaire de la vallée centrale de Californie et se décrivant comme une conservatrice, a déclaré qu’elle avait totalement respecté la vie privée de Pelosi pendant les cinq années où le politicien s’était rendu dans son salon.

“En tant que propriétaire de salon, nous ne parlons pas de politique”, a déclaré Kious en riant. « Nous parlons de vin et de tout ce qui se passe. »

Lorsque la Californie a été verrouillée dans tout l’État en mars 2020, les salons de coiffure ont été immédiatement fermés. Alors que le reste de l’État a rouvert en juin, Kious a appris qu’elle pourrait rouvrir le 13 juillet.

Naturellement, Kious était excité. Elle et son mari ont dépensé le dernier de leur argent pour rendre le salon conforme au COVID, installer des boucliers en plexiglas et aménager le patio arrière du bâtiment pour accueillir les clients.

Deux jours avant la réouverture du salon, le maire de San Francisco, London Breed, a annoncé via Twitter que les entreprises n’étaient pas encore autorisées à rouvrir – les chiffres COVID auraient augmenté. À ce moment-là, quatre coiffeurs qui louaient des chaises à Kious étaient en difficulté. Beaucoup dépendaient de rendez-vous pour payer leur loyer ou acheter de la nourriture. Alors qu’ils s’attaquaient aux détails, l’État de Californie n’a donné à Kious aucune réponse, aucun soulagement et aucune aide.

«Ils sortaient toutes les deux semaines et nous mettaient à jour. Nous attendions et attendions et petit à petit, ils ont cessé de nous mettre à jour », a déclaré Kious. « Aucune mise à jour, rien. À ce stade, j’ai dit à mes quatre filles : « Si vous devez entrer et faire [hair] pour ne pas perdre votre appartement, ou pour pouvoir manger, vous devez faire ce que vous avez à faire.

L’un des stylistes a profité de l’offre de Kious. Il se trouve que sa cliente était Nancy Pelosi, la femme derrière certaines des politiques les plus flagrantes et les plus ruineuses que la Californie ait jamais vues.

“J’étais dans un avion pour Nashville et je suis descendu de l’avion et j’ai vu qu’il y avait du mouvement [in the cameras] au salon. Il y avait une heure et 20 minutes de séquences sur cette vidéo », a déclaré Kious. «J’ai regardé et je jure que je suis allé voir les images exactes d’elle marchant dans ma zone de réception sans masque. J’avais l’impression qu’elle avait pris un couteau et m’avait poignardé dans le ventre.

Le coiffeur a fait face à une réaction et à une haine incroyables pour avoir publié les images désormais virales de Pelosi marchant sans masque dans le salon. Pelosi a même allégué que Kious “l’avait arrangée” et en quelques jours, le salon a été fermé. Le pire, a déclaré Kious, était que Pelosi a trahi sa communauté.

« Elle vient ici depuis cinq ans. Je suis à cinq pâtés de maisons de chez elle. Son quartier était barricadé, les restaurants où elle mangeait, le salon dans lequel elle se faisait coiffer », a déclaré Kious. « Est-ce qu’elle nous a déjà contacté et nous a dit : « Vous savez quoi, que puis-je faire pour vous aider ? » Pas un mot. Les gens ne peuvent pas faire ça aux entreprises. Ils ne peuvent pas faire ça à leur communauté.

Kious loue maintenant une chaise au propriétaire du salon Bree Gentry, dont la petite entreprise a également fait face à une pression immense. Le Gentry Salon de Fresno reprend à peine son élan après 16 semaines de fermetures répétées forcées par le gouvernement. Gentry vit chaque jour dans la peur que l’opportunité de servir sa communauté et de faire son travail ne soit à nouveau volée.

Et au cœur de toute cette pression ? Des programmes de gauche poussés par la même femme qui pensait qu’elle était trop bonne pour adhérer à ses propres règles.

“Je pensais que si j’avais perdu mon entreprise, je l’aurais perdue dans un tremblement de terre”, a déclaré Kious. “Je n’ai jamais pensé que j’aurais perdu tout ce pour quoi j’ai travaillé à cause de la politique de gauche.”

La tournée « Save Our Paychecks » d’Heritage Action offre aux propriétaires de petites entreprises qui ont été blessés par de telles politiques de gauche une plate-forme pour raconter leurs histoires. Kious est l’un des 40 000 Californiens dont les petites entreprises ont fermé pendant les fermetures.

« 40 000 petites entreprises en Californie ont fermé au cours de l’année dernière en raison des ordonnances de verrouillage restrictives de l’État, et maintenant le programme d’imposition et de dépenses de Biden frotte le sel dans les blessures des propriétaires de petites entreprises qui essaient simplement de rester à flot », a déclaré Jessica Anderson, cadre directeur d’Action Patrimoine. La gauche a ignoré les propriétaires d’entreprises et les familles qui luttent pour rester sur pied. Heritage Action “prend les choses en main”, a déclaré Anderson, “[pushing] contre le programme Biden en matière de taxes et de dépenses. »

Avec 40 pour cent des travailleurs californiens sans travail, la hausse imminente des impôts de Biden et l’échec des mesures économiques qui font de la Californie le deuxième État en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu des particuliers, il n’est pas étonnant que Heritage ait commencé sa croisade dans le Golden State. Les décideurs politiques notoirement démocrates de l’État continuent de laisser tomber leurs électeurs, et 50 pour cent des électeurs inscrits sont même en faveur du rappel du gouverneur tyrannique Gavin Newsom.

La tournée d’Heritage mettra également en vedette des conférenciers comme le sénateur de Floride Rick Scott et le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, ainsi que d’autres Américains endommagés par les politiques de gauche.