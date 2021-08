Économisez plus de 100 $ sur les meilleurs haut-parleurs Sonos et plus d’offres Sonos

Sonos est depuis longtemps un leader de l’audio domestique, comme tout audiophile est heureux de vous le dire. Vous pouvez facilement installer un haut-parleur Sonos, et il devrait offrir une qualité sonore supérieure dans n’importe quelle pièce de la maison. Cette qualité n’est pas bon marché, mais nous avons fait de notre mieux pour rassembler certaines des meilleures offres Sonos disponibles actuellement.

Offres sur les enceintes Sonos

Le Sonos One est la vedette du géant de l’audio. Le Sonos One Gen 2 est la version améliorée du haut-parleur intelligent et dispose d’un processeur plus rapide et de plus de mémoire par rapport à l’original, et comprend également Bluetooth Low Energy (BLE).

Vous pouvez réaliser une modeste économie sur le Sonos One, et plus encore sur certains des articles les plus gros. Voici vos options :

Offres de cinéma maison Sonos

Bien que Sonos propose une gamme d’équipements de cinéma maison pour améliorer votre expérience de film et de coffret, peu d’entre eux sont actuellement proposés. Voici quelques façons de faire des économies.

Alors voilà, les meilleures offres Sonos actuellement disponibles. Comme vous pouvez le voir, le choc de l’autocollant est réel. Si vous êtes toujours à la recherche d’un nouvel équipement audio, nous avons d’autres hubs qui pourraient vous aider :