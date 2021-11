Économisez près de 50% sur les barres de son Samsung ce week-end du Black Friday

Avez-vous acheté un nouveau service de télévision ou de streaming dans les ventes du Black Friday ? Si vous avez encore de l’argent à revendre et que vous souhaitez compléter l’expérience de divertissement, la vente Black Friday sur la barre de son Samsung pourrait vous intéresser. Les offres sont toujours en cours jusqu’à la fin du week-end et vous pouvez économiser près de 50% sur certains systèmes.

Vos films ou vos jeux sont bien plus améliorés par une expérience audio immersive, et cette vente propose des barres de son pour tous les budgets. L’une des meilleures offres concerne la barre de son HW-A650 3.1 canaux à seulement 209,99 $ (190 $ de rabais). Le système offre un son surround virtuel avec Dolby Atmos 5.1 et DTS Virtual:X, ainsi qu’un subwoofer et un support mural inclus dans le cadre de l’accord.