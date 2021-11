Économisez sur des écouteurs amusants mais sûrs pour vos enfants ce Cyber ​​Monday

Bien qu’il puisse sembler facile de donner à votre enfant n’importe quelle paire d’écouteurs, il y a plus que cela. En ce qui concerne les enfants, les écouteurs, comme pour les adultes, doivent être bien ajustés pour être inconfortables. Mais plus important encore, les écouteurs pour enfants doivent avoir des capacités intégrées de limitation du volume pour limiter les dommages auditifs. Heureusement, il existe de nombreuses options, et voici quelques bonnes affaires Cyber ​​Monday pour les écouteurs.

Philips propose un ensemble d’écouteurs qui couvre les deux besoins les plus importants en matière d’écouteurs pour enfants. Ceux-ci ont un volume plafonné au maximum recommandé de 85 dB pour garantir qu’ils ne causeront pas de dommages aux oreilles de votre enfant. Ils sont également légers et ont beaucoup de coussin sur les coussinets d’oreille. Ces écouteurs Philips sont également très durables, ils résisteront donc à la vie aventureuse des enfants.

Écouteurs Philips pour enfants | 5 $ de rabais



Légers et durables, ces écouteurs pour enfants de Philips sont un excellent moyen de permettre à votre enfant de profiter de la musique et des vidéos sans craindre d’endommager son audition.

20 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

LilGadgets est une autre marque qui offre d’excellentes options. Connect+ Style et Connect+ Pro fournissent les limites de volume maximum essentielles pour les enfants. Chaque ensemble d’écouteurs a également une variété d’options de couleur et de style. Le style Connect+ est une conception supra-auriculaire qui convient mieux aux enfants âgés de 3 à 7 ans. Les enfants plus âgés peuvent préférer le style supra-auriculaire Connect+ Pro. Une fonctionnalité amusante pour ces deux écouteurs est le SharePort, qui permet de connecter deux écouteurs ensemble et d’écouter le même son.

LilGadgets Connect+ Pro | 5 $ de rabais



Les enfants plus âgés apprécieront la conception supra-auriculaire des écouteurs Connect+ Pro. Avec une variété de couleurs et de styles parmi lesquels choisir, il y en aura certainement un parfait pour votre enfant.

23 $ sur Amazon

LilGadgets Connect+ Style | 5 $ de rabais



Vous pouvez obtenir des écouteurs amusants avec une écoute sûre intégrée directement dans ces écouteurs de style supra-auriculaire pour enfants. Le SharePort permet de profiter facilement du contenu avec des amis.

20 $ chez Amazon Cyber ​​Monday Deals

