Économisez sur les AirPod, les écouteurs Bose, les haut-parleurs Google Nest et plus encore

Le haut-parleur intelligent Nest Audio capable est de retour à 60 $

Le Nest Audio de Google est le successeur du Google Home original de 2016. Beaucoup de choses ont changé depuis lors, et le Nest Audio présente une conception et des performances audio meilleures que son prédécesseur, ainsi que la possibilité d’un couplage stéréo. La raison pour laquelle j’écris à ce sujet ici, bien sûr, c’est parce que c’est actuellement moins cher que d’habitude. Normalement 100 $, vous pouvez en acheter un auprès de divers détaillants, comme Best Buy et Target, pour seulement 60 $ en ce moment. Lire notre avis complet.

De plus, nous avons rassemblé d’autres offres Google Nest qui pourraient vous intéresser ici. De plus, si vous avez jeté un œil sur le dernier thermostat d’apprentissage Google Nest, les lecteurs de Verge peuvent l’obtenir pour 70 $ de réduction chez Wellbots jusqu’au 1er décembre. Utilisez simplement le code promo THEVERGENEST pour l’obtenir pour 179 $ à la caisse.

Les AirPod de deuxième génération sont un achat instantané à 89 $ chez Walmart

Que vous ayez besoin d’un cadeau facile pour un proche ou que vous souhaitiez vous faire plaisir, l’offre de Walmart sur les AirPods de deuxième génération d’Apple avec l’étui de charge filaire est imbattable. La plupart des détaillants les vendent entre 110 $ et 120 $, mais vous pouvez les acheter en ligne dès maintenant pour seulement 89 $. C’est une offre exceptionnelle pour les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad. Plus vous utilisez d’appareils Apple, plus vous tirerez parti de ces AirPod, car ils peuvent être couplés de manière transparente avec n’importe quel appareil Apple moderne auquel vous êtes connecté avec votre identifiant Apple. Si cela ne suffisait pas, ils offrent également une excellente autonomie et un son solide. Lire notre avis complet.

Bose organise une vente reconditionnée sur ses meilleurs écouteurs

Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 est actuellement disponible dans le magasin remis à neuf de Bose pour seulement 250 $. Ceux-ci se vendent normalement entre 350 $ et 400 $ selon la couleur que vous voulez. Je sais, lire « remis à neuf » peut parfois sembler dégoûtant, mais Bose dit que ceux-ci « ont parfois des défauts mineurs, presque imperceptibles » et va jusqu’à les garantir avec une garantie d’un an et un essai de 90 jours. C’est une bonne affaire dans notre livre, en particulier pour une paire d’écouteurs supra-auriculaires qui offrent un appariement multipoint et une superbe suppression du bruit. Lire notre avis complet.

L’excellent bureau permanent Jarvis de Fully et d’autres produits sont à 15 pour cent de réduction

Si votre bureau à domicile a besoin d’une refonte ergonomique, consultez l’ensemble du site, la remise de 15 % que Fully propose actuellement sur ses produits. Fait entièrement le bureau permanent Jarvis, qu’une poignée d’employés de Verge possèdent (et adorent). Même si vous ne voulez pas déposer l’argent sur un bureau, vous pouvez toujours équiper votre espace actuel avec des accessoires intelligents à prix réduit.

Amazon et Target proposent « achetez-en deux, obtenez-en un gratuitement » sur les jeux, les livres et plus encore

Pour la dernière offre, vous devriez consulter la promotion en cours en cours chez Amazon et Target, qui vous rapportera un article gratuit de votre choix lorsque vous en achetez deux autres. Chaque détaillant a sa propre liste respective de goodies éligibles, mais chacun d’entre eux propose certaines des dernières sorties dans le monde des jeux, des films, des livres, etc.

Sur Amazon, vous pouvez obtenir des jeux comme le nouveau Call of Duty: Vanguard et Marvel’s Guardians of the Galaxy, et rattraper le battage médiatique sur Dune avec le roman original de Frank Herbert. Target semble offrir un éventail plus large de versions de jeux, à la fois nouvelles et un peu plus anciennes. Call of Duty: Vanguard figure également sur sa liste, ainsi que plusieurs titres Sony propriétaires pour PlayStation 4 (Spider-Man, The Last of Us Part Two) et PlayStation 5 (Demon’s Souls). Les amateurs de jeux de société peuvent également trouver quelque chose d’attrayant ici.

