Économisez sur votre facture avec cette prise à moins de 5€ qui vous permet de programmer vos électroménagers | La technologie

Si vous souhaitez programmer des appareils mais avez peur des prises WiFi, ce modèle analogique programmable est une bonne alternative.

C’est une prise très bon marché, puisqu’elle ne coûte que 4,69 euros, avec laquelle on peut contrôler certains appareils pour qu’ils s’allument et s’éteignent quand on dit.

C’est très pratique, très bon marché et en plus les frais de port sont offerts, vous pouvez demander un peu plus.

Il se peut horaire 24 heures décider quand nous voulons que quelque chose que nous y avons branché, allumer ou éteindre et comment il a commutation toutes les 15 minutes, parce que nous pouvons choisir pratiquement n’importe quand.

Prise programmable Garza sur Amazon

Il a protection de l’enfance à cause de ou qu’il est sûr de le quitter sans avoir à craindre que le plus petit de la maison puisse se blesser.

La la puissance maximale est de 3 680 W et sa conception le rend très simple d’utilisation, extrêmement intuitif et tellement maniable qu’on peut l’emmener d’un endroit à un autre sans le moindre problème.

Les mesures sont 8 x 7,3 x 8 cm, il est donc petit et compact, le meilleur pour ce type d’appareil.

Dans ce cas, il n’est pas prêt à travailler à l’extérieur, mais à l’intérieur de notre maison, vous pouvez le placer où vous le souhaitez.

Évaluations

Les 82% des plus de 1 400 évaluations qu’il a sur Amazon lui ont donné 4 ou 5 étoiles, ils ont donc été satisfaits de son fonctionnement.

“Programmateur plug-in facile à programmer. Rien de plus et rien de moins. Je les utilise beaucoup dans des usages très différents, l’un d’eux est le contrôle des lumières à la maison quand je pars en voyage, allumer les lumières pendant quelques heures pour donner l’apparence d’une présence physique à la maison. Je le recommande. J’espère que cette courte critique vous a aidé pour quelque chose “, c’est ce que dit Prien.

“J’ai acheté le petit aux cils bleus et il fonctionne très bien, silencieux et assez précis en gardant l’heure sans retards ni avances (je l’ai fait tourner pendant 2 semaines en continu). Je l’utilise en résidence secondaire” c’est ce que Juan Carlos écrit dans les évaluations d’Amazon.

“C’est une minuterie journalière à un très bon prix, avec un fonctionnement simple, il suffit d’appuyer sur les tranches horaires que vous souhaitez qu’il soit branché, avec un intervalle d’environ 15 minutes”, c’est ce que Paco a mis sur Amazon.

Grâce au compte Amazon Prime dont vous disposez, vous pouvez vous procurer cette prise sans frais de port.

De plus, dans quelques jours, vous l’aurez pour pouvoir en profiter partout où vous en avez besoin.

