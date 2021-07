Économisez sur votre facture d’électricité avec ce lave-linge Cecotec : il est programmable et est en vente au prix de 269 euros | La technologie

in

Vous souhaitez profiter des heures creuses pour économiser sur votre facture d’électricité ? Avec cette machine à laver Cecotec, vous pouvez le faire : elle dispose d’une fonction de démarrage programmable et est en vente pour seulement 269 euros.

Le nouveau tarif d’électricité est entré en vigueur le 1er juin et, depuis, nous vivons avec la peur de mettre la machine à laver dans les sections aux heures de pointe. Et ce n’est pas moins cher, car cela coûte beaucoup plus cher que de se laver aux heures creuses.

Pour cette raison, si vous n’avez pas encore de machine à laver programmable, c’est le meilleur moment pour l’acheter. Si vous craignez que son prix soit très élevé, vous n’avez aucune raison de vous inquiéter, car Sur le marché, vous pouvez trouver des machines à laver programmables bon marché qui ne coûtent pas beaucoup d’argent.

La Cecotec DressCode 6000 Boléro en est un bon exemple. Il se programme facilement grâce à la fonction départ différé, il possède des fonctionnalités très intéressantes et est en vente pour seulement 269,90 euros.

Machine à laver avec 6 kg de charge et 1 000 tr/min. Il peut être programmé grâce à la fonction de départ différé et dispose de 8 programmes pour différents types de tissus.

La société espagnole a présenté sa première gamme de machines à laver il y a quelques jours à peine, nous parlons donc d’un nouveau venu sur le marché qui intègre les dernières avancées technologiques. De plus, il offre toutes les garanties de Cecotec.

Bolero DressCode 6000 est le modèle de base de la gamme de machines à laver de Cecotec, mais malgré cela, il intègre les fonctions que les utilisateurs apprécient le plus. La possibilité de le programmer en fait partie, d’autant plus que le nouveau tarif d’électricité est arrivé. Il dispose de la fonction DelayStart ou démarrage différé, grâce à laquelle vous pouvez programmer le lave-linge entre 0 et 24 heures à l’avance.

Son tambour a un Capacité de 6kg, parfait pour les ménages avec peu de personnes qui n’ont pas de grosses charges de linge à laver chaque semaine.

Il vous offre un essorage jusqu’à 1 000 tr/min, mais vous avez la possibilité d’ajuster les tours par minute en fonction des besoins des tissus. La température de l’eau est également réglable et vous pouvez l’ajuster en fonction des vêtements que vous allez laver.

La machine à laver est un investissement important dans n’importe quelle maison. Ce rapport est né avec l’idée d’aider à comprendre ce qu’il faut demander aujourd’hui et quel est le modèle qui convient le mieux aux besoins de chaque foyer.

Il dispose de 8 programmes différents pour offrir le meilleur nettoyage et entretien pour chaque type de tissu : synthétique, lavage à froid, coton, coton intensif, délicat, mixte et lavage rapide en 15, 30 ou 45 minutes.

Cecotec vous envoie la machine à laver entièrement gratuitement. De plus, l’installation et le retrait de votre ancien lave-linge sont également gratuits.

