Économisez sur votre facture d’électricité avec ces prises WiFi : pour moins de 7 € pièce et avec un compteur de consommation | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De nos jours, il est assez simple de rendre nos maisons intelligentes, et il n’est pas nécessaire d’investir une grosse somme d’argent, et où nous pouvons acheter des haut-parleurs intelligents, des lumières intelligentes et aussi des prises intelligentes contrôlables par Wi-Fi et application, et compatibles avec les assistants comme Google et Amazon.

Si vous ne voulez pas risquer beaucoup financièrement lors de l’achat de ces produits intelligents à la maison parce que vous ne savez pas s’ils fonctionneront bien pour vous ou si vous finirez par les aimer, l’une des prises intelligentes les moins chères et les plus populaires que vous peut voir sur Amazon maintenant même est en vente avec un rabais de 55% et cela vous fera également économiser beaucoup sur votre facture d’électricité.

Nous parlons des prises intelligentes LEDVANCE SMART qui restent à 26,98 euros, et en plus du paquet de 4 unités. Avec cela, vous prenez chacune des prises pour moins de sept euros pour rendre jusqu’à quatre pièces intelligentes de votre maison.

Grâce à cette prise intelligente, vous pouvez économiser beaucoup plus sur vos prochaines factures d’électricité

Cette prise intelligente LEDVANCE SMART qui reste pour 26,98 euros paquet de 4 unités Il est en vente sur Amazon, et vous le recevrez chez vous dans les prochains jours.

C’est un appareil que vous pouvez configurer très facilement en seulement cinq minutes, et que vous pouvez brancher dans les différentes pièces de votre maison pour suivre la consommation d’électricité.

De cette façon, nous pouvons brancher ces prises intelligentes sur une lampe, puis personnaliser l’heure à laquelle elle s’éteint ou s’allume, afin d’économiser de l’argent et de ne pas avoir peur de la facture d’électricité.

Il est également compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa en utilisant la voix, mais aussi via l’application gratuite de la marque téléchargeable aussi bien pour iOS que pour Android.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.