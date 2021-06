Économisez une tonne avec les réductions de films numériques, d’émissions de télévision et de streaming Amazon Prime Day

in

Amazon Prime Day 2021 est presque là, et même si cela se produit un peu plus tôt cette année par rapport aux événements de vente précédents, il y a encore beaucoup de bonnes affaires à profiter. En fait, vous n’avez pas besoin d’avoir une adresse physique pour obtenir des offres. Amazon Prime Video offre une tonne de réductions sur les films et émissions de télévision numériques, ainsi que des réductions sur leurs « chaînes » en streaming. Mieux encore, beaucoup de ces offres sont en cours en ce moment.

Voici un aperçu de quelques-unes des excellentes remises que vous pouvez obtenir via Amazon Prime Video pendant le Prime Day. Vous pouvez consulter toutes les offres de films numériques et d’émissions de télévision sur le lien ci-dessous :

Obtenez deux mois de services de streaming sélectionnés pour seulement 99 cents par mois

Amazon Prime Video propose un certain nombre de services de streaming auxquels vous pouvez vous abonner directement. Pour une durée limitée, bon nombre de ces chaînes de streaming proposent des remises spéciales qui vous permettent de vous inscrire pendant deux mois pour seulement 99 cents par mois. Toutes ces offres se terminent le 22 juin et sont réservées aux nouveaux abonnés :

Remises sur les films numériques Amazon Prime Day 2021

Voici une liste de quelques-uns des films numériques à prix réduit que vous pouvez obtenir sur Amazon Prime Video pendant Prime Day :

Remises sur les émissions de télévision numérique Amazon Prime Day 2021

Vous pouvez économiser des tonnes d’argent avec ces ventes de séries télévisées sur Amazon Prime Video pendant le Prime Day :