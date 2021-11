Économisez-vous suffisamment ? Trouver

Prenez note du rapport risque-rendement, et un conseiller financier est toujours suggéré dans de tels scénarios pour vous guider dans la bonne direction.

L’épargne, en particulier l’épargne des ménages, est l’un des aspects les plus importants de la vie et des revenus d’une personne. Alors que l’ancienne génération se concentrait principalement sur des outils d’investissement plus sûrs pour économiser de l’argent, tels que les dépôts bancaires, les PPF, l’or, les RD, les obligations d’épargne, etc., les millennials d’aujourd’hui envisagent l’épargne sous un angle différent.

Cela dit, avec les multiples options d’épargne disponibles aujourd’hui, la plupart des gens ne savent pas où investir en sécurité et finissent par investir dans les mauvaises classes d’actifs.

Indraneel Chatterjee, cofondateur de RenewBuy, déclare que les consommateurs devraient envisager de créer un portefeuille d’investissement diversifié pour constituer leur corpus et augmenter leur pourcentage d’épargne.

Il ajoute : « Les options d’investissement sûres sont principalement axées sur les dépôts fixes, le PPF, l’or, les dépôts récurrents, etc. cependant, les canaux d’investissement traditionnels sont désormais remplacés par des solutions innovantes, qui conduisent également à des rendements élevés. Le plan d’investissement systématique, les fonds communs de placement, les prêts entre pairs, les marchés boursiers, l’immobilier, etc. font partie de ces outils d’investissement. Cela dit, prenez note du rapport risque-rendement, et un conseiller financier est toujours suggéré dans de tels scénarios pour vous guider dans la bonne direction.

Pourquoi devriez-vous augmenter votre pourcentage d’épargne?

Pendant que les consommateurs épargnent, les experts soulignent qu’ils doivent garder à l’esprit que le taux d’inflation continuera toujours à augmenter. Ainsi, le pourcentage d’épargne doit être ciblé pour répondre à leurs besoins, désirs et exigences non seulement pour les circonstances actuelles, mais pour les années à venir.

Il est recommandé de développer une habitude d’épargner régulièrement, mais il ne suffit pas d’épargner pour atteindre des objectifs à long terme. Épargner un certain montant – environ 10 à 20 pour cent de ses revenus à la banque ou en espèces est assez courant en Inde. Quoi qu’il en soit, il ne bénéficie pas du pouvoir de la capitalisation et l’on perd l’opportunité de battre l’inflation.

Il est crucial de commencer à investir tôt et de créer un portefeuille diversifié bien équilibré, mais en ne faisant que cela, on ne battra pas l’inflation. Les experts de l’industrie disent qu’il est particulièrement important d’avoir des investissements basés sur des objectifs car cela donne de la clarté à l’individu. , en battant l’inflation.

Plus vous commencez tôt, plus vite vous débloquez les rendements de la composition. Par conséquent, pour atteindre des objectifs à long terme tels que l’éducation d’un enfant, le mariage, la retraite ou même les dépenses de santé, les experts disent qu’il faut épargner de manière agressive pendant le jeune âge de travailler.

Parallèlement à cela, disent les experts, les investisseurs devraient surveiller leur portefeuille périodiquement et effectuer un examen approfondi de leurs fonds au moins 2 à 3 fois par an. De cette façon, vous saurez si vos fonds fonctionnent bien ou si vous devez reconsidérer certains investissements.

Il est également important de noter que « pendant qu’une personne épargne, une somme d’argent substantielle doit être investie pour assurer sa vie et sa famille contre tout type de circonstance imprévue. L’assurance est l’instrument clé qui aidera à protéger la richesse créée dans la vie et à franchir des étapes spécifiques », ajoute Chatterjee.

