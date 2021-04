EcoQoS, la nouvelle fonctionnalité de Windows 10 qui rendra votre ordinateur portable plus silencieux et sa durée de vie de la batterie plus longue | La technologie

Microsoft a sorti de sa pochette une fonction pour Windows 10 qui améliorera l’autonomie de votre ordinateur portable, et le rendra également plus respectueux de l’environnement.

Le processeur est la partie fondamentale de notre ordinateur, et grâce à lui, nous pouvons effectuer chacune des tâches, d’une manière meilleure ou pire, en fonction du nombre de processus que nous utilisons et évidemment du type de processeur dont dispose notre équipement. .

Maintenant, Microsoft veut que votre processeur soit beaucoup plus efficace, tout en réduisant le bruit émis par votre appareil, et pour cela, ils ont lancé la solution EcoQoS, un nouveau niveau de qualité introduit dans Windows afin que les développeurs puissent choisir d’exécuter leurs applications beaucoup plus efficacement, augmentant la durée de vie de notre batterie, réduisant le bruit du ventilateur et maintenant la température.

Des vitesses de traitement plus élevées offrent des performances plus élevées, mais cela conduit également à une consommation d’énergie exponentiellement plus élevée. Cette consommation d’énergie plus élevée peut entraîner une réduction de la durée de vie de la batterie, et donc la nécessité de recharger notre appareil beaucoup plus régulièrement, en plus de payer une facture d’électricité plus élevée.

D’autre part, une vitesse de traitement plus élevée augmente également la température de notre appareil et fait tourner le ventilateur beaucoup plus rapidement, ce qui augmente le bruit. Tout cela pourrait se terminer très prochainement grâce à EcoQoS.

Cette fonctionnalité est déjà testée dans le Windows 10 Insider Preview Build 2135, et le meilleur de tous, il est très facile à activer, car cela se fait via le gestionnaire de tâches. Si vous êtes un initié et que vous avez cette version, vous pouvez déjà essayer EcoQoS.

Une fois activé, l’utilisateur n’a rien à faire du tout, car auparavant les développeurs d’applications ou même Microsoft lui-même avec les mises à jour de Windows 10, auraient effectué les paramètres appropriés.

Cela aiderait afin que le système puisse détecter quels processus sont prioritaires et lesquels sont secondaires afin de ne pas maximiser notre processeur et ainsi économiser de l’énergie. Comme vous pouvez le lire dans la note, les développeurs peuvent réduire la consommation d’un processeur jusqu’à 90%.

Si vous avez cette version pour les initiés, vous pouvez activer ce mode écologique dans les processus qui se trouvent dans le gestionnaire de tâches de Windows 10. On ne sait pas quand il sera disponible pour l’utilisateur final, mais il pourrait arriver dans l’une des dernières mises à jour de l’année.

Bien sûr, c’est une fonctionnalité qui ne fonctionnera pas pour tous les ordinateurs, puisqu’ils ont annoncé qu’elle serait compatible pour les ordinateurs portables Intel de 10e et 11e génération, également pour les processeurs AMD Ryzen série 5000 et aussi pour les paris ARM de Qualcomm.