Ecosse: Boris Johnson invite Nicola Sturgeon à un sommet sur la reprise de Covid au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le SNP a manqué d’un siège pour remporter la majorité de Holyrood, sapant leurs espoirs d’obtenir un autre référendum en quittant le Royaume-Uni. Ensemble, les trois principaux partis unionistes ont recueilli plus de votes dans la circonscription que leurs rivaux nationalistes.

M. Johnson a écrit à Mme Sturgeon, au premier ministre gallois Mark Drakeford et à la première ministre nord-irlandaise Arlene Foster pour leur demander d’assister au sommet.

Michelle O’Neill, vice-première ministre d’Irlande du Nord du Sinn Fein, a également été invitée.

La lettre déclarait: «Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi, aux collègues du gouvernement britannique et à d’autres lors d’une réunion au sommet pour discuter de nos défis communs et de la manière dont nous pouvons travailler ensemble dans les mois et les années à venir pour les surmonter.

«Nous aurons tous nos propres perspectives et idées – et nous ne serons pas toujours d’accord – mais je suis convaincu qu’en apprenant les uns des autres, nous pourrons mieux reconstruire.»

Au total, le SNP a remporté 64 sièges au Parlement écossais, soit une augmentation par rapport à son chiffre précédent.

Les conservateurs en ont 31, les travaillistes 22, les verts huit et les libéraux démocrates quatre.

Comme les Verts écossais soutiennent également l’indépendance, il y aura toujours une majorité nationaliste au parlement écossais.

M. Johnson soutient que ce n’est pas le moment d’organiser un deuxième référendum sur la place de l’Écosse au Royaume-Uni.

«La capacité du gouvernement britannique à se procurer des vaccins à grande échelle a profité aux gens dans toutes les régions de notre pays.

«C’est Team UK en action, et je réengage le gouvernement du Royaume-Uni à travailler avec le gouvernement écossais dans cet esprit de coopération.»

Le Royaume-Uni a administré au moins un vaccin contre le coronavirus à plus de la moitié de sa population.

Cela la place nettement en avance sur l’UE, qui a été durement touchée par la lenteur des achats de vaccins.

M. Johnson a fait valoir que l’accent devait désormais être mis sur la récupération des coronavirus à travers le Royaume-Uni.

Dans sa lettre à Mme Sturgeon, il a déclaré: «Avec les pays du monde entier, le Royaume-Uni est confronté à des défis sans précédent dans notre histoire.

«Alors que nous continuons à tracer notre chemin pour sortir de la phase aiguë de la pandémie de COVID-19, nous devons nous tourner vers le rétablissement.

«Alors que les larges épaules du Royaume-Uni ont soutenu les emplois et les entreprises sur toute la longueur du pays, nous savons que la reprise économique sera une responsabilité partagée sérieuse car les dégâts de la pandémie sont profonds.»

L’Écosse a voté pour faire partie du Royaume-Uni en 2014 par 55% des voix contre 45%.

Avant le vote, des personnalités nationalistes sérieuses ont déclaré que ce serait un sondage «une fois par génération».