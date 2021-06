Ecosse | Euro 2021: l’Ecosse a de quoi être positif après une solide performance contre l’Angleterre

Beaucoup avaient écrit Écosse avant qu’un ballon ne soit botté contre Angleterre vendredi soir, beaucoup prédisant une lourde défaite au stade de Wembley.

Pourtant, c’est le Écosse les fans qui se sont réveillés comme les plus heureux des deux groupes de supporters samedi matin après que leur équipe ait réalisé une performance impressionnante contre Gareth Southgate, et ils auraient sans doute pu prendre les trois points.

C’est encourageant après un mauvais résultat dans leur premier match de la phase de groupes contre la République tchèque, qu’ils ont perdu 2-0 à Hampden Park dans ce qui semblait être leur meilleure occasion de récolter trois points lors de leurs trois premiers matches.

Écosse a semblé à l’aise pendant de longues périodes contre une équipe anglaise terne à Wembley et a créé des chances de gagner le match, avec Motherwell’s Stephen O’Donnell se rapprochant le plus du score.

Les supporters écossais seront encouragés par la lutte et l’unité que ce groupe de joueurs a montrées lors du match contre l’Angleterre, et ils espèrent s’en inspirer en route vers un match gagnant contre Croatie, qui n’ont pas été à leur meilleur jusqu’à présent. Sécuriser les trois points contre Luka Modric et co a pu voir Écosse se qualifier du Groupe D – quelque chose qui semblait très improbable après leur match d’ouverture.

Optimisme pour l’avenir

L’artiste vedette de la nuit était Chelseaa 20 ans Billy Gilmour, qui a réalisé une performance d’Homme du match lors de ses débuts internationaux et a montré le toucher, la vision et l’arrogance d’un joueur bien au-delà de ses années.

Il y a un talent évident dans ce Écosse équipe maintenant, avec Gilmour, Andy Robertson et Kieran Tierney étant les vedettes.

Une performance comme celle Écosse mis en place vendredi soir remplira certainement les supporters du pays d’optimisme quant au fait que cette équipe pourra continuer à les rendre encore plus fiers cet été et au cours des années à venir.