Ecosse femmes : programme et où voir

27/11/2021 à 23:34 CET

La Équipe espagnole de football féminin non seulement gagne, mais convainc aussi. L’équipe a balayé ses derniers matchs et est prête à répéter l’exploit cette mardi prochain 30 novembre à 21h00, auquel cas il affrontera l’équipe nationale écossaise. On s’attend à ce qu’il maintienne les résultats incroyables qu’il a montrés jusqu’à présent.

La vérité est que les sensations de l’équipe nationale espagnole ne pourraient pas être meilleures pour la prochaine Coupe du monde. Dans les classements il a battu deux fois aux îles Féroé, d’abord 10-0 puis 12-0. Il a également détruit le Équipe de Hongrie 7-0 déjà complètement dépassé L’Ukraine avec un puissant 6-0. Avec ces résultats et le but invaincu, on s’attend à ce que l’exploit soit répété contre l’Ecosse, une équipe qui a à peine battu l’Ukraine et la Hongrie. Malgré tout, il semble être le deuxième plus dur du groupe après l’Espagne.

HORAIRE ET O VOIR L’ESPAGNE – L’ECOSSE DE CLASSEMENT POUR LA COUPE DU MONDE FÉMININE

Nous pouvons regarder le match ensuite Mardi 30 novembre à 21h00. Il sera télévisé à travers RTVE sur sa chaîne Teledeporte. De plus, vous pouvez également profiter de narrations en direct dans SPORT.es